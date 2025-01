Lutto improvviso per Fedez, dopo anni al suo fianco è giunto il momento dell’addio: “Grazie di tutto, fai buon viaggio”

Quel triste annuncio ha scioccato tutti, Fedez incluso, il quale sta vivendo un lutto improvviso. Le dolci parole rilasciate hanno fatto commuovere i fan.

Da quando Fedez si è fatto conoscere nel panorama della musica italiana e in seguito anche in quello del gossip, è sempre stato sotto i riflettori, per momenti più o meno felici. Il noto rapper ha infatti vissuto alti e bassi.

È passato dal far chiacchierare di sé per le sue canzoni, ai momenti romantici con Chiara Ferragni e i suoi figli, giungendo fino alla malattia, alla separazione e a tutto il caos mediatico che ne è conseguito.

Se attualmente siamo certi che Chiara abbia voltato pagina, su Federico ancora non vi è certezza, in quanto, da diversi mesi ormai, gli vengono attribuiti diversi flirt, veri o presunti, comunque mai confermati. Quello che sappiamo è che il cantante sta cercando un equilibrio nella sua nuova vita.

A dargli tristezza in questi giorni è stato però un lutto improvviso che l’ha colpito.

Le parole di Fedez

A tenere alta l’attenzione in questi giorni su Fedez, non c’è “soltanto” quel lutto improvviso di cui vi parleremo a breve, ma anche le sue dichiarazioni concesse al suo nuovo canale podcast Pulp Podcast, nel quale ha riferito di essersi fatto leggere le famose Foglie del Destino, le quali avrebbero predetto per lui diversi fatti rivelatosi poi veritieri.

Come per esempio l’abbandono del tetto coniugale: “Questa persona mi dice: ‘Tua moglie ti ha appena sbattuto fuori di casa’. Io vivevo in un Airbnb che sembrava un ufficio, la notizia non era ancora uscita. Lo sapevano solo mia assistente e mia mamma…”, fino ad arrivare anche a notizie errate ma che l’hanno fatto riflettere: “lo scopo è darti dei rimedi, per far sì che quell’incidente mortale diventi un incidente in cui tu ti ferisci. Nella mia foglia io sarei già dovuto morire con il cancro che ho avuto…“.

Un lutto che ha sconvolto il mondo della musica

Oltre a essere rimasti sorpresi dalle parole dichiarate da Fedez, i suoi followers si sono commossi per quella dedica che ha postato sui social in seguito a quel lutto improvviso. Non soltanto lui, ma anche altri big della musica che hanno lavorato con lui hanno espresso il loro sconcerto, parliamo di Eros Ramazzotti, Francesca Michielin, J-Ax, Loredana Bertè, Ultimo e molti altri.

Ci riferiamo alla notizia letta su Novella 2000 in merito alla morte del noto produttore, musicista e vocal coach Fausto Cogliati, deceduto all’età di 66 anni per cause non ancora note. Per lui Federico ha dichiarato: “…Grazie di tutto Faustelly (come ti chiamavamo scherzosamente in sala prove). Fai buon viaggio. Un abbraccio alla tua splendida famiglia“.