Luca Calvani nei guai dopo la confessione su Helena Prestes | Il retroscena aggira la censura e scatena un putiferio

Ecco che cosa ha dichiarato Luca Calvani su Helena Prestes che ha agitato la rete. Scatta la censura, ma il pubblico l’ha sentito.

Il Grande Fratello sta riservando al pubblico un colpo di scena dopo l’altro in questa edizione. A prescindere dal fatto che possano essere belli o brutti, il reality sembra aver adottato l’adagio di Oscar Wilde: “nel bene o nel male, purché se ne parli“.

Ebbene, i fatti recenti hanno sconvolto il pubblico, il quale si è schierato a favore di un concorrente, criticando aspramente un altro. Mai come in questi giorni abbiamo letto un po’ ovunque parole come “eliminazione”, “provvedimenti disciplinari”, “squalifica” e così via.

Sono mesi ormai che nella Casa più spiata di sempre c’è una forte maretta: ogni giorno c’è un litigio, ogni giorno qualcuno dice qualcosa di controverso, e ad ogni ora spuntano nuove rivelazioni.

Cosa succederà adesso a Luca Calvani in merito a quella frase su Helena Prestes che ha fatto intervenire anche la censura degli autori? Ecco qual è la nuova polemica scoppiata sui social.

L’opinione pubblica divisa su Helena Prestes

Sta facendo ancora discutere l’eliminazione su Helena Prestes, la cui nomination è stata annunciata d’ufficio dopo il caso scoppiato con Jessica Morlacchi, che ha poi spinto l’ex vocalist dei Gazosa ad oltrepassare di sua volontà la porta rossa.

In questi ultimi giorni si sta parlando di tutto: sui social il clan Helena la difende a spada tratta, e anche nella Casa si sta parlando ancora della sua uscita, soprattutto dopo le ultime parole rilasciate da Shaila Gatta. Ecco che cosa ha pronunciato l’ex Velina verso Luca Calvani: “… .per me era strano il tuo non vedere tante cose, il tuo coprire o giustificare certe cose perché non c’ha la mamma e non ha il papà. E sti ca**i, amore, siamo tutti liberi di metterci in discussione, e basta dai”.

🤡🤡🤡

Posso pure sentire le persone uscite e chiamare i parenti? Che circo! #shailenzo pic.twitter.com/aaO1DEyMrU — Stefania_87 (@SFra87) January 14, 2025

Le parole di Luca Calvani al Grande Fratello

Non soltanto le parole che Shaila Gatta ha riferito a Luca Calvani hanno fatto discutere la rete, ma anche quella dichiarazione rilasciata dal gieffino e riguardante Helena Prestes. Censurata anche dal Grande Fratello, ma in ritardo, la sua rivelazione sta agitando gli animi. In pratica, come letto su Novella 2000, durante una chiacchierata amichevole con Javier Martinez, Luca ha dichiarato: “Helena sta bene, l’ho sentita stamattina“.

Non importa se gli autori hanno tolto l’audio subito dopo, il pubblico dichiara di averlo sentito ugualmente, e adesso sui social si stanno interrogando su questa sua dichiarazione. Gli autori hanno forse permesso a Helena e Luca un meeting segreto in confessionale dopo l’eliminazione della modella? Non resta che scoprirlo nelle prossime puntate…