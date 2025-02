Vanessa Incontrada beccata a letto con lui, lo scatto intimo lascia tutti senza fiato | Altro che ritorno di fiamma con Rossano

Altro che Rossano Laurini! Vanessa Incontrada è stata beccata a letto con un altro, e lo scatto è inequivocabile..

Come ben sappiamo, la conduttrice Vanessa Incontrada fa ormai coppia fissa con Rossano Laurini. Dopo un breve momento di crisi, i due sono tornati assieme più felici che mai. Eppure, proprio in queste ore, è cominciata a circolare la foto della spagnola assieme ad un altro uomo.

Le immagini non lasciano alcun spazio all’immaginazione: ha perso la testa proprio per lui.

Vanessa Incontrada è sicuramente una delle conduttrici più amate e seguite della nostra Nazione. La sua solarità e simpatia l’hanno d’altronde resa uno dei pilastri della televisione italiana. Da diversi anni a questa parte, fa coppia fissa con Claudio Bisio sul palco di Zelig, dove presenta e scherza assieme ai comici più divertenti del piccolo schermo. Sentimentalmente, invece, la donna è impegnata da diversi anni con Rossano Laurini.

Eppure, proprio in queste ore, si starebbe parlando di un terzo incomodo. Ma ecco di chi si tratta.

Il vero amore di Vanessa Incontrada

Oltre ad essere un’inguaribile romantica, Vanessa Incontrada è anche una grande amante degli animali, in particolar modo dei cani. Ha infatti adottato il bellissimo Zelig, un dolcissimo e maestoso Golden Retriever. La conduttrice condivide spesso delle immagini con l’animale e ama fare delle lunghe passeggiate sul mare di Follonica assieme a lui. Proprio in queste ore, la donna ha condiviso l’ennesima foto di Zelig (chiamato così in onore dell’omonimo spettacolo di cabaret) e, questa volta, ha emozionato tutti i suoi followers.

Il cane è proprio trattato come un figlio, e Vanessa lo fa dormire direttamente assieme a lei!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Lo scatto divenuto virale sui social

Altro che Rossano Laurini! A condividere il letto con la conduttrice è proprio il dolcissimo Zelig. La donna, proprio in queste ore, ha pubblicato su Instagram una foto assieme al suo animale, mentre sono entrambi sdraiati sul letto in una sorta di abbraccio. “Dormire insieme a te Zelig è meraviglioso” ha poi scritto come didascalia. Inutile dire che l’immagine ha emozionato tutti i fan della donna e non sono certamente mancati diversi messaggi d’amore sotto al post in questione.

Insomma, di una cosa possiamo essere certi: per Vanessa Incontrada, Rossano, Zelig e il figlio Isal sono i tre uomini della sua vita e nessuno può dire il contrario!