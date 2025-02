“Invecchiata, gioca a fare la ragazzina”: Alessia Marcuzzi triturata proprio da lui | Boccone amaro dopo il Festival

Le pesanti accuse alla conduttrice Alessia Marcuzzi, divenute virali sul web. A parlare è stato proprio il re del gossip.

Alessia Marcuzzi è finita al centro dell’attenzione a seguito di alcune pesanti invettive nei suoi confronti. A parlare, questa volta, è stato il vero re del gossip della nostra Nazione e le rivelazioni sono immediatamente divenute virali sui social.

La sua apparizione al Festival di Sanremo le è costata veramente cara, e qualcuno sostiene persino che sia stato un flop totale.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e seguite: la sua carriera più che prosperosa ne è la prova e, inutile dirlo, si tratta di uno dei pilastri della televisione italiana. In queste ore, tuttavia, la donna è finita al centro di una grossa polemica, partita proprio dopo la sua apparizione come co-conduttrice al Festival di Sanremo.

La sua estrema solarità è stata interpretata in modo estremamente ambiguo e a parlare è stato proprio il re dei gossip, e senza peli sulla lingua.

Fabrizio Corona contro Alessia Marcuzzi

Carlo Conti ha deciso di farsi affiancare da molteplici donne durante questa edizione del Festival di Sanremo. Tra queste Alessia Marcuzzi, scelta per la sua simpatia, genuinità e solarità. La donna è stata ospite della finalissima ma, purtroppo, non ha convinto appieno i telespettatori. La motivazione? La sua fin troppa ironia è stata ritenuta da molti italiani come una forma sottile di impertinenza nei confronti degli artisti in gara. Sui social, addirittura, qualcuno ha pensato che fosse giunta sul palco ubriaca, ma questa pillola di gossip resta confinata al mondo delle illazioni.

Anche Fabrizio Corona, subito dopo la diretta televisiva, ha deciso di rilasciare una recensione piuttosto severa sulla conduttrice.

Le pesanti accuse che non sono mancate

Durante una puntata del suo canale YouTube Falsissimo, Fabrizio Corona ha deciso di commentare tutti gli artisti e i conduttori che sono passati dal palco dell’Ariston. Quando poi è stato il turno della Marcuzzi, il paparazzo ha esordito così: “Alessandro Cattelan è salito sul palco dell’Ariston con un’Alessia Marcuzzi che, ahimè, è un po’ invecchiata, troppo invecchiata… che gioca a fare la ragazzina”. Ha poi aggiunto: “Secondo me oggi dovrebbe incominciare a essere un pochettino più seria”. Dopo questa affermazione, sono stati in molti a pensarla come Fabrizio Corona sui social.

Non ci resta quindi che vedere se Alessia deciderà di rispondere a questa bordata o se, al contrario, ‘lascerà il gossip a chi ha solo questo per vivere’!