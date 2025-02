Gianni Sperti sgancia la bomba atomica: “Ero ancora innamorato” | Dopo quella telefonata è cambiato tutto

Gianni Sperti e quella rivelazione sull’ex che ha lasciato tutti quanti senza parole, ecco che cos’è successo dopo quella telefonata.

Gianni Sperti ha una schiera di fan che lo seguono con passione e dedizione dalle sue prime apparizioni pubbliche. Le nuove generazioni lo ricordano principalmente per il suo attuale ruolo di opinionista a Uomini e Donne, ma in quanti di voi sanno che lui era un ballerino, in passato?

Il ruolo di Gianni sul piccolo schermo all’epoca era molto in auge e lo vedevamo in molti programmi Mediaset, finché poi nel 2003 è approdato a Uomini e Donne, e da lì sappiamo tutti dove l’ha portato la sua nuova vita.

Tra l’altro, a proposito di Amici, Gianni è stato dal 2006 al 2009 proprio uno dei ballerini professionisti del corpo di ballo del talent, ma non tutti se lo ricordano. Ovviamente, ora in veste di opinionista fa furore, soprattutto al fianco di Tina Cipollari, ed entrambi sono considerati come due pilastri importanti del noto dating.

Se della vita lavorativa attuale sappiamo tutto di Sperti, sono in pochi coloro che erano a conoscenza di questo retroscena sulla relazione con la sua ex, Paola Barale. Ecco che cos’è successo dopo quella telefonata.

Le rivelazioni di Gianni Sperti

Gianni Sperti è stato ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, e ha raccontato diversi aneddoti in merito alla sua vita lavorativa e privata. Ha commentato il trono che sta vivendo l’amica Tina, rivelando che i telespettatori potrebbero ricevere grandi sorprese. Inoltre, ha parlato della sua attuale vita privata, che vedrebbe l’avvento di una potenziale nuova fiamma: “Sto riassaporando quei momenti iniziali fatti di scambio. I messaggi, il buongiorno, il cuoricino… non sono ancora farfalle, sono bruchi, aspettiamo un attimo!“.

Ha poi spiegato come ha vissuto il suo matrimonio: “Mi sentivo in una rotonda, continuavo a girare senza sapere quale strada prendere. Nel matrimonio e anche nella relazione successiva, mi sono annullato. In amore mi metto in secondo piano, per dimostrare il bene che voglio e l’amore che provo”.

Dopo quella telefonata è cambiato tutto

Gianni Sperti durante la sua intervista rilasciata a Verissimo ha parlato un po’ di tutto, anche della sua ex Paola Barale e di quella telefonata che ha cambiato la sua vita. Come riportano da isaechia.it: “Quando è finita, ero ancora innamorato. Il nostro amore lo hanno vissuto tanti italiani, tanti familiari e anche gli amici: loro sanno quanto è stato bello. Quando la vedo… è veramente bellissima! Lei è la LEI più importante che abbia mai amato nella mia vita…”.

In merito alla sua rottura con Paola, ha poi parlato di quella telefonata: “Ero ospite da Maurizio Costanzo, facevo l’uomo invisibile, mi arriva questa telefonata, un rimprovero, ma già non eravamo più una coppia. Quel rimprovero mi ha fatto bene, perché lì ho capito che dovevo chiudere definitivamente…“.