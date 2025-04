Valeria Marini, l’esibizione a San Pietro scatena la pubblica gogna: “Ridicola come sempre” | Altro che idea stellare

Valeria Marini e la figuraccia stellare pubblicata sui social. La visita a San Pietro ha lasciato senza parole tutto il popolo del web.

In queste ore, la showgirl Valeria Marini è finita al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? La sua gita fuori porta a San Pietro, che ha lasciato di sasso la Nazione intera. A detta di molti fedeli (e non solo), la donna avrebbe infatti commesso una figura barbina.

Ecco però nel dettaglio cosa è accaduto e perché Valeriona nazionale, questa volta, si sarebbe resa protagonista di una caduta di stile assolutamente evitabile.

Ormai si sa, quando si tratta della Marini è sempre tutto un po’ stellare e sopra le righe! La donna è infatti stata spesso criticata per la sua attitudine da ‘diva’ ma, nonostante ciò, non ha mai smesso di brillare. Eppure, proprio in queste ore, la showgirl ha pubblicato sui social una serie di foto e video che non sono stati apprezzati dagli utenti della rete.

Il suo personaggio questa volta le è costato caro e, a detta di molti, si sarebbe trattata di una colossale mancanza di rispetto. Quasi biblica.

Le foto e i video pubblicati sui social

In questi giorni, come ben sappiamo, è venuto a mancare Papa Francesco. La notizia ha sconvolto il mondo intero, e milioni di persone si sono dirette a Roma per dare un ultimo saluto a Bergoglio. Anche diversi personaggi famosi hanno fatto visita alla salma presso la Basilica di San Pietro, compresa Valeria Marini. Tuttavia, la showgirl ha deciso poi di condividere una serie di foto e video mentre ‘sfilava’ al fianco del corpo del Papa. Inutile dire che le immagini hanno lasciato senza parole il mondo intero, e sui social non sono mancate le critiche.

La pubblica gogna è stata inevitabile: l’idea della showgirl è stata tutto fuorché stellare!

I commenti sotto alle immagini della donna

Non appena Valeria ha caricato queste immagini sui social, gli utenti si sono immediatamente schierati contro di lei. Migliaia e migliaia di persone hanno infatti commentato negativamente questo suo comportamento da ‘diva’ anche in un luogo e in contesto simile: “Ridicola come sempre”, qualcuno ha scritto. Qualcun altro ha poi fatto presente come la showgirl abbia saltato la fila per salutare il Bergoglio: “L’Italia, non c’è niente da fare, è il paese di Pulcinella, e le fanno saltare anche la fine a questa inutile”.

Nonostante l’ondata d’odio senza precedenti, Valeria ha comunque preferito non rispondere e fingere che il suo atteggiamento fosse del tutto normale!