Caterina Balivo, la grottesca gaffe in diretta le costa la pubblica gogna: “Manco l’italiano sa parlare!” | Che figura barbina

Caterina Balivo e la figura barbina finita immediatamente virale sui social. Gli utenti hanno ‘condannato’ le sue parole in diretta.

In queste ore, la conduttrice Caterina Balivo è finita al centro di una bufera mediatica. Il suo intervento dopo la triste scomparsa è stato ritenuto da diversi utenti imbarazzante e fuori luogo. Ma cosa è accaduto?

La grottesca gaffe le è costata la pubblica gogna e sui social non si sta praticamente parlando d’altro. Ecco dunque spiegato il motivo.

Caterina Balivo è sicuramente una grande professionista della televisione italiana e, da diversi mesi a questa parte, è timoniera della trasmissione pomeridiana La Volta Buona. Tuttavia, proprio in queste ore, un suo intervento in diretta nazionale ha fatto storcere il naso a parecchi spettatori e, subito dopo, sui social sono piovuti centinaia di commenti negativi.

Qualcuno l’ha persino accusata di non conoscere a sufficienza la lingua italiana, e la sua ‘mancanza di tatto’ per un argomento così delicato le è costata veramente cara.

L’ospitata che ha fatto discutere

Purtroppo, qualche giorno fa, è venuto a mancare il mitico Alvaro Vitali (conosciuto da molti per l’iconico personaggio di Pierino) all’età di 75 anni. L’uomo era stato ricoverato per due settimane a causa di una broncopolmonite recidiva, e la sua scomparsa ha sconvolto gli italiani. Tuttavia, poche ore prima dell’annuncio ufficiale, era stata mandata in diretta la puntata di La Volta Buona con ospite Stefania Corona (ex moglie dell’attore). La donna aveva parlato dei vari tradimenti ricevuti e i motivi dietro alla loro separazione.

Quando poi è stata annunciata la scomparsa di Vitali, la Rai ha deciso di eliminare dai canali social il video dell’intervista in questione. Durante la puntata di mercoledì 25 giugno, la Balivo ha poi spiegato la cosa al pubblico, ma le sue parole sono finite virali su tutti i social.

Le scuse di Caterina Balivo, dopo la puntata di ieri. L’unica cosa che non torna, Stefania Corona era a conoscenza delle condizioni di salute dell'(ex) marito Alvaro Vitali. Poteva evitare l’ospitata, non stava in una Beauty Farm, soprattutto le cose dette. #LVB #lavoltabuona pic.twitter.com/UxxV7Xa7Rp — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) June 25, 2025

La gaffe di Caterina Balivo in diretta tv

La conduttrice ha spiegato: “La moglie Stefania Rocca era qui da noi… Ovviamente quello che è successo ieri era immaginabile, assolutamente immaginabile…“. La Balivo ha dunque sbagliato in diretta tv il cognome della donna e, come se non bastasse, ha sostituito ‘inimmaginabile’ con ‘immaginabile’. Sui social, perciò, non sono mancate le critiche, e qualcuno ha scritto: “Neanche l’italiano!“, oppure: “Io le scuse non le ho sentite…“. Per molti spettatori in ascolto, infatti, l’intervista all’ex moglie dell’attore avrebbe funto da colpo di grazia per Vitali, anche se non ci sono certezze in tal senso, e il successivo messaggio di cordoglio di Caterina Balivo è risuonato alle orecchie di alcuni utenti in rete come un’escamotage approssimativo e riparatore.

Insomma, per l’ennesima volta in queste ore, la morte di Alvaro Vitali ha portato con sé anche una serie di gaffe mediatiche. Ma noi ne approfittiamo ancora un volta per salutare l’indimenticabile attore romano: ciao, Alvaro!