Selvaggia Lucarelli, adesso parla lui: “Mi ha preso per il c*lo a sangue” | A un passo dal SI’ spunta la scomoda verità

Le rivelazioni scottanti su Selvaggia Lucarelli, rilasciate direttamente da lui… I fan non si sarebbero mai aspettati niente di simile.

Ormai si sa, Selvaggia Lucarelli o la si ama, oppure si odia: non esiste alcuna via di mezzo. Lo stesso è valso persino per lui e, a un passo dal ‘sì’, è emersa una dichiarazione inimmaginabile sulla donna!

Inutile dire che le parole sono poi divenute virali sui social e in queste ore non si sta praticamente parlando d’altro.

Selvaggia Lucarelli è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più osannati e allo stesso tempo criticati dello spettacolo. La scrittrice e giornalista, grazie alla sua penna pungente, è riuscita a raggiungere il successo, fino a diventare una presenza costante sul piccolo schermo. Anche la sua relazione con Lorenzo Biagiarelli è particolarmente seguita dai fan della donna, e l’imminente matrimonio è più chiacchierato che mai.

A poche settimane dal suo ‘sì’, la donna è però finita al centro dell’attenzione a seguito di una confessione scottante!

Tutta la verità sul loro rapporto

Durante una recente puntata del podcast ‘Passa dal BSMT’ è stato intervistato Marco Travaglio, direttore della nota testata ‘Il Fatto Quotidiano’. Dopo una serie di confessioni sul suo mestiere, Travaglio ha deciso di parlare anche di Selvaggia Lucarelli, la quale collabora da diverso tempo con lui. Alla domanda sul perché il giornalista abbia scelto proprio lei, Marco ha confessato: “A volte si occupa di temi che io non conosco, di personaggi che io non ho mai sentito nominare e che lei, che è un rabdomante del web, fiuta e acchiappa prima che diventino famosi al grande pubblico”.

Dopodiché, l’uomo ha raccontato di come abbia conosciuto per la prima volta la Lucarelli, e l’aneddoto ha lasciato senza parole gli ascoltatori.

Quando Travaglio fu preso di mira da lei

Travaglio ha raccontato di aver conosciuto Selvaggia proprio perché era stato preso di mira da lei! A seguito di un acceso screzio tra Michele Santoro e Marco Travaglio, la donna aveva deciso di criticare entrambi per il loro atteggiamento infantile: “Mi pigliava per il c*lo a sangue”.

Il giornalista ha poi spiegato, divertito dal ricordo: “Io mi sono scompisciato, e ho detto: ‘io questa Selvaggia la devo conoscere’…”. Da quel momento in poi, Travaglio ha chiesto espressamente alla Lucarelli di lavorare per lui, e il resto è storia!