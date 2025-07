Clamoroso Can Yaman: dopo il flirt con Francesca Chillemi il suo cuore batte per la regina dei dj set | Lo scatto rubato parla da sé

Ecco chi è la regina dei dj set che ha stregato il cuore del bel Can Yaman, quello scatto lo conferma.

Can Yaman da quando è approdato sulle reti italiane ha ottenuto un boom di consensi tale da essere definito come uno degli attori turchi più amati dal nostro pubblico. Ogni volta che c’è lui il successo è assicurato, visto che non è soltanto un sex symbol ma anche assai dotato davanti alle telecamere.

A prescindere dal ruolo che interpreta, i fan restano ammaliati dalla sua bravura nella recitazione e dal suo sguardo magnetico, che tiene incollati i fan al televisore dall’inizio alla fine. I fan non vedono l’ora di vederlo in Sandokan, in quanto l’attesa per questa nuova fiction è alle stelle, visto anche i nomi importanti che lo affiancano nel cast.

Can non è soltanto al centro dell’attenzione per la sua carriera lavorativa, ma anche per quella sentimentale, in quanto il mondo del gossip è sempre a caccia di nuovi scoop… e così, dopo quel presunto flirt con Francesca Chillemi, smentito in seguito con fermezza da ambo le parti, è un altro il nome che viene accostato a quello dell’attore turco.

Ebbene, il bel Can Yaman pare aver trovato finalmente l’amore con la regina dei dj set e quello scatto confermerebbe la loro liaison. Ecco di chi parliamo.

Le prime indiscrezioni sulla relazione di Can Yaman

Dopo Diletta Leotta, a Can Yaman sono state attribuite parecchie fiamme, sempre smentite dall’attore turco, il quale si è anche detto infastidito da questi rumors. In merito a quello che sarebbe successo veramente con Francesca Chillemi, probabilmente resterà un segreto tra di loro, visto che entrambi hanno sempre smentito un loro coinvolgimento amoroso. Le voci che circolano, del resto, sono molteplici e molti quindi non vedono l’ora di scoprire se Yaman ci sarà o meno in Viola come il mare 3, anche se per molti la risposta è più no che sì.

In attesa di ricevere notizie ufficiali in merito, c’è anche un altro motivo per cui l’attenzione è tutta rivolta verso l’attore turco. Deianira Marzano qualche giorno fa ha postato sui social una foto che ritrae insieme Yaman e la famosa dj Sara Bluma, commentando lo scatto così: “can yaman e la dj sara bluma, nuova coppia?”.

Nuovi aggiornamenti in merito allo status sentimentale di Can

Se fino a qualche giorno fa quindi le voci su di una presunta relazione intrapresa tra il bel Can Yaman e la dj Sara Bluma passavano da una testata all’altra con un bel punto interrogativo, dopo la passeggiata sul red carpet dei due, pare che la frequentazione sia ormai ufficiale, visto il bacio che si sarebbero scambiati, come riportato da FanPage.

Can e Sara sono stati immortalati sul red carpet all’Italian Global Series Festival a Rimini mano nella mano e, come riportato dalla testata: “… Davanti ai fotografi si sono scambiati anche un bacio che conferma la loro relazione…”. In attesa di ricevere conferme da quella che è stata definita la nuova coppia dell’estate, non possiamo che rallegrarci per loro, visto che insieme sono veramente carini, non credete?