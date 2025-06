Vittorio Sgarbi, dopo il lungo ricovero in ospedale il tragico annuncio | La fedele compagna: “Cercherò la tua anima nei tramonti”

Vittorio Sgarbi e il ritorno sui social dopo il lungo ricovero. Il tragico annuncio ha lasciato ancora una volta gli italiani senza parole.

Vittorio Sgarbi negli ultimi mesi ha dovuto affrontare una grave malattia, che lo ha costretto in ospedale per diverso tempo. Purtroppo, però, a pochi giorni dalla sua guarigione un’altra tristissima notizia è piombata a capofitto nella sua vita.

Le parole condivise successivamente sui social sono state una mazzata per tutti gli italiani e, inutile dirlo, non sono mancati i messaggi d’amore.

Vittorio Sgarbi è un uomo che ha sempre vissuto la vita nella maniera più profonda e acuta possibile. Questa sua estrema sensibilità, però, è stata un’arma a doppio taglio che lo ha costretto a vivere una serie di periodi di affaticamento mentale. Negli ultimi mesi, infatti, il famoso critico è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un grave depressione, che lo aveva addirittura portato a smettere di mangiare.

Per fortuna, però, dopo essersi sporto ai margini dell’abisso, l’uomo è finalmente tornato in salute e, durante una sua intervista per il Corriere della Sera, ha raccontato anche dell’aiuto fondamentale di sua moglie Sabrina Colle.

La malattia di Vittorio Sgarbi e il triste annuncio

Qualche mese fa, Vittorio spiegò con estrema sincerità: “La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo, così esistono anche le ombre della mente…“. L’aiuto offertogli dall’ospedale e il contributo fondamentale di sua moglie hanno però permesso a Sgarbi di accedere a una ‘rinascita’: “Tra le cose nuove che cerco di fare ogni giorno c’è il camminare a piedi, provo a godermi la città“, ha confessato con la naturalezza di un bambino.

Nonostante però questa felicità nel ricominciare da capo, in queste ore un triste annuncio è ha destabilizzato ancora una volta la sua vita e su quella di sua moglie.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Colle (@iosonosabrinacolle)

La scomparsa dell’amico Andrea

Sui social è diventato virale un lungo post della moglie Sabrina: una foto in cui posava assieme a suo marito e al loro grande amico Andrea. Purtroppo, l’imprenditore di origini siciliane è venuto a mancare proprio in questi giorni, e la donna ha deciso di ricordarlo così: “Oggi è una giornata triste perché fa troppo male sapere che un amico caro e amato se ne sia andato… Cercherò la tua anima, Andrea, in quei tramonti infuocati di Trapani, davanti alle saline che tanto amavi“. Delle parole che arrivano dritte al cuore, e che hanno emozionato migliaia di lettori.

Proprio per questo motivo, anche noi della redazione LoSpettacolo mandiamo un caloroso abbraccio alla famiglia di Andrea, a Vittorio e a sua moglie Sabrina.