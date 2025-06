Mare Fuori, estate bollente per la star della fiction RAI: beccato insieme alla bionda della TV durante un weekend romantico in Toscana

Quest’estate ha portato con sé la passione, per una delle star di Mare Fuori. Le immagini con la bionda sono diventate viralissime.

In queste ore, il mondo del web è impazzito a seguito di un presunto flirt tra la star di Mare Fuori e la bellissima bionda della TV. I due sono stati visti assieme in giro per la Toscana e, inutile dirlo, le immagini sono immediatamente divenute virali sui social.

Un altro indizio avrebbe poi acceso la speranza tra gli utenti e l’indiscrezione sembrerebbe sempre più veritiera.

Mare Fuori è una delle serie tv Rai che più ha colpito il pubblico. Le vicissitudini dei giovani carcerati hanno ottenuto un riscontro incredibile in termini di ascolto e share. Gli attori che hanno preso parte a questa bellissima avventura sono poi diventati delle vere e proprie star, seguitissime sui social e amate in tutta la Nazione. Una di queste, proprio in queste ore, è finita al centro dell’attenzione mediatica a seguito di alcune immagini che circolano in rete.

La sua presunta relazione è diventata chiacchieratissima, e in queste ore gli utenti del web non stanno parlando d’altro!

Vincenzo Ferrera e la sua nuova fiamma

Ebbene sì, sembrerebbe che Vincenzo Ferrera (conosciuto nella serie per il suo ruolo di Beppe) abbia finalmente trovato la sua dolce metà. Ma chi sarebbe la bella donzella che ha rubato il cuore dell’educatore più amato della serie? Nientemeno che Katia Follesa, la famosissima comica e conduttrice. Il primo indizio fu un messaggio di ringraziamento pubblicato da Katia dopo la sua ospitata al Festival di Sanremo 2025, in cui menzionava anche l’uomo: “Grazie a Vincenzo Ferrera. Uscire i sentimenti, so che stai ridendo come solo tu sai fare”.

Questo messaggio un po’ misterioso non è stato però l’unico dettaglio che ha fatto impazzire il mondo del web.

La loro gita a due in Toscana

Come riportato da IsaeChia, infatti, i due sarebbe stati immortalati diverse volte assieme: fuori da un cinema a Roma qualche mese fa, per le strade di Pienza e addirittura in un borgo medievale in Val D’Orcia. Tutti questi incontri non sono sembrati minimamente casuali e, secondo molti fan, la Follesa avrebbe deciso finalmente di voltare pagina dopo la sua rottura con Angelo Pisani (annunciata ormai nel 2024).

Insomma, nonostante nessuno dei due abbia confermato la cosa… a noi non interessa, perché in ogni caso ci fanno impazzire lo stesso!