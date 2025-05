Francesca Michielin sgancia la bomba sulla rottura: “È spietato, ma…” | Dopo 10 anni insieme resta col cerino in mano

Ecco che cosa ha rivelato Francesca Michielin in merito alla decisione presa dopo 10 anni di vita passata insieme.

Francesca Michielin è una delle cantautrici più seguite dell’ultimo decennio. Infatti, dopo aver vinto X Factor nel 2011, la sua carriera si è rivelata in continua ascesa. Ha fatto cantare l’Italia con brani iconici, quali Nessun grado di separazione, Chiamami per nome, Distratto e così via.

Qualche mese fa l’abbiamo ascoltata nuovamente al Festival di Sanremo per la terza volta con il brano Fango in paradiso e, nella serata cover insieme a Rkomi, con La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini.

Questo suo ritorno all’Ariston ha segnato anche una rivincita per la giovane cantante, avendo da poco dovuto affrontare quell’intervento al rene, per il quale aveva dichiarato: “Nella vita le cose succedono, non possiamo controllare tutto, è come se mi fossi rotta, ma ora sono molto più forte di prima”.

Dopo aver spento 30 candeline il 25 febbraio, Francesca ha preso una nuova decisione per la sua vita che ha generato scalpore in rete, ecco che cosa ha rivelato dopo 10 anni di vita passata insieme.

L’evento tanto atteso di Francesca Michielin

“30 anni, vincenti e seducenti… voglio avere 30 anni…”, così diceva la Jenna di Jennifer Garner nel film 30 anni in un secondo. Siamo sicuri che per Francesca Michielin questo importante traguardo, da poco raggiunto, sarà veramente produttivo, e lo sappiamo con certezza dopo aver letto del suo prossimo evento in programma al 4 ottobre all’Arena di Verona.

Per festeggiare questo grande evento, la cantante ha deciso di condividere il palco con altri artisti altrettanto noti, passiamo da Fedez a Fiorella Mannoia, e poi Emma, Gaia, Irama, Max Gazzè, Carmen Consoli e moltissimi altri. All’evento, Michielin30-Tutto in una notte, verranno ripercorsi i momenti più significativi della carriera dell’artista, specialmente quelli che l’hanno portata a essere la stella che noi tutti conosciamo.

L’annuncio della Michielin

Francesca Michielin, come dicevamo, è un’artista che non ha bisogno di presentazioni, i suoi fan la seguono fin dagli esordi e la amano sia quando canta che alla conduzione. Di recente, però, ha fatto sapere tramite una storia social che, dopo quasi 10 anni di collaborazione, ha dato forfait alla sua storica manager Marta Donà e a la Latarma management, con la quale lavorava fin dal suo esordio.

Nella nota che ha diramato sui social si legge infatti: “Ringrazio Marta e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato, ma da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Vi abbraccio”. Per ogni fine, fortunatamente, corrisponde un nuovo inizio!