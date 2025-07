Grande Fratello, dopo Gabriel Garko arriva un altro coming out: “Ho avuto sia uomini che donne” | Clamoroso: ha ingannato tutti

Dopo il coming out di Gabriel Garko un altro ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato una dichiarazione in merito alla sua vita privata.

Gabriel Garko non ha certo bisogno di presentazioni, in quanto ha fatto della sua bellezza e del suo talento una leva potente, e che ha contribuito a renderlo quello che è oggi. Un modello e un attore, noto per essere stato un sex symbol e anche un volto noto di fiction italiane e film, sia sul piccolo che sul grande schermo, che hanno mostrato il suo valore davanti alle telecamere.

Ma Gabriel se la cava molto bene anche come ballerino, infatti resterà per sempre uno dei concorrenti più amati di Ballando con le Stelle, separato dalla finale soltanto da quel brutto infortunio che lo costrinse al ritiro.

Oltre a tutto questo, però, Garko viene ricordato anche per il suo coming out in diretta al Grande Fratello Vip qualche anno fa: le parole che scaturirono da quella confessione avevano sicuramente aperto un dibattito.

Ad ogni modo, dopo lui un altro ex gieffino ha voluto parlare della sua vita privata, rivelando il suo orientamento. Ecco che cosa ha dichiarato: è una persona che conosciamo tutti…

Il coming out di Gabriel Garko

Molti diranno che il coming out di Gabriel Garko è “una storia vecchia”, ed è vero, però è un tema che merita comunque una riflessione. Dopo aver rivelato all’Italia il proprio orientamento sessuale, in una successiva intervista ha poi chiarito di non aver scelto queste modalità comunicative “ad effetto” per una questione di pubblicità, bensì: “Fosse stato per me, per come ragiono io e per quanto sono riservato, il famoso coming out, non l’avrei mai fatto…”, precisando che dovette farlo prima che terzi diffondessero la notizia e soprattutto per poter continuare a lavorare: “farlo in un modo per me dignitoso, per poi poter tornare a rilavorare come se nulla fosse successo. Questo era il mio più grande obiettivo”.

In seguito, rilasciò anche uno spunto che venne ripreso per settimane sui social: “Io sono dell’opinione che fino a quando esisterà il coming out, significa che non si è realmente liberi. Se qualcuno deve sempre denunciare quali sono le proprie preferenze… Io ho sempre detto: per quale motivo un etero non deve denunciarsi come tale…”. In effetti, se ci pensate bene, perché al grande pubblico dovrebbe interessare qualcosa delle scelte private di un VIP? Non bisognerebbe giudicarli soltanto per le loro prestazioni artistiche?

Le parole dell’ex gieffino

Dopo Gabriel Garko, quindi, anche un altro volto del GF ha fatto coming out, e in molti si sono chiesti se le sue parole avranno lo stesso effetto mediatico. Ebbene, stavolta a parlare è stato Giucas Casella, illusionista, mentalista (come si definisce) e personaggio televisivo, che partecipò al Grande Fratello Vip 6.

Come possiamo leggere da Open, recentemente Casella ha rilasciato un’intervista a La Stampa, dove ha parlato un po’ di tutto: del suo esordio in tv, della prima volta che capì di avere un dono, secondo il suo punto di vista ovviamente, arrivando al suo orientamento sessuale, in quanto si definisce “fluido”: “Sono per il libero amore: ho avuto rapporti sia con uomini sia con donne…“. A prescindere da tutto, queste sue rivelazioni non cambiano il fatto che Giucas resterà per sempre colui che è riuscito a far pronunciare alla Nazione intera almeno una volta i suoi slogan immortali: “Guardami! Guardami”, e ancora “Solo quando lo dico io!”… diventando così immortale nella storia del piccolo schermo e del costume italiano.