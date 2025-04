Valeria Marini a nudo di fronte ad Alberto Matano, la sua verità sulla brusca fine del rapporto: “Voleva chiudere la storia”

Ecco che cosa ha rivelato Valeria Marini ad Alberto Matano, in merito alla fine tormentata di quel rapporto.

Valeria Marini non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei volti del piccolo schermo più amato e più presente di sempre. Con la sua bellezza, il suo stile, la sua simpatia e il suo fare da Diva, incanta l’Italia da decenni.

A prescindere dal ruolo che interpreta, la Valeria nazionale riesce a brillare ovunque. L’abbiamo vista al programma di Prime Video Red Carpet – Vip al tappeto, così come a Ne vedremo delle belle, con tutti i colpi di scena del caso.

Lavorativamente parlando è sempre in auge, così come con la sua linea stellare, il problema sorge in famiglia, in quanto il rapporto con sua mamma, come abbiamo visto a Domenica In, è tutt’altro che risolto.

Nonostante tutto, trova anche il tempo di parlare a cuore aperto con Alberto Matano, rilasciando la sua verità in merito alla brusca fine di quel tormentato rapporto. Ecco che cosa ha dichiarato.

Le parole emerse a La vita in diretta di Alberto Matano

A, La vita in diretta da Alberto Matano, scopriamo sempre molteplici verità e colpi di scena vari per le quali il telespettatore resta incollato alla televisione dall’inizio alla fine di uno dello show di mamma Rai, più seguito di sempre.

In un particolare contesto, non solo Valeria Marini ha svelato il suo punto di vista, ma anche Alba Parietti ha voluto dire la sua in merito: Il punto più importante è che quando una persona chiude una relazione e lo dice chiaramente, non puoi continuare a perseguitarla con atteggiamenti ossessivi”, come riportano da isaechia.it.

Valeria Marini e il suo punto di vista

Durante la medesima intervista rilasciata a, La vita in diretta di Alberto Matano, prima di Alba Parietti, anche Valeria Marini ha voluto esporsi sulla fine di quel rapporto travagliato, avendolo visto addirittura nascere all’interno della Casa del Grande Fratello, visto che quell’anno c’era anche lei come gieffina.

Ecco che cosa ha dichiarato Valeria, in merito al caso emerso tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè e la condanna per stalking a un anno e otto mesi a carico di quest’ultima: “Manuel è stato fermo nel voler chiudere il rapporto, voleva chiudere la storia… auguro loro che questa situazione si risolva, però è brutto che si arrivi a questo dopo una storia d’amore che forse è stata forzata, perché poi quando sei chiuso in una casa anche tutto diventa ossessivo…“. Chissà come si evolverà questa vicenda…