Milly Carlucci piazza il colpaccio e agguanta lo scapolo più desiderato d’Italia | Dopo il lungo corteggiamento ha detto SI’

Milly Carlucci è riuscita a farsi dire di “sì” proprio da lui, uno degli uomini più desiderati. Ecco chi vedremo nel suo show.

Se a Mediaset la queen è Maria De Filippi, il suo contraltare in Rai è sicuramente Milly Carlucci. Del resto, sono volti storici, che sono diventati dei veri e propri pilastri per le rispettive emittenti.

Così come Maria lascia sempre il segno nel palinsesto del Biscione, anche Milly fa altrettanto a beneficio della diretta concorrenza. La conduttrice di Ballando con le stelle intrattiene il suo fedele e grande pubblico da anni ormai, con quelle coreografie sempre studiate alla perfezione, eseguite dai vari Vip con i loro rispettivi insegnanti di ballo.

A ogni chiusura di stagione, i fan si chiedono già chi potrebbero essere i possibili futuri concorrenti della prossima tornata e se ci saranno altri colpi di scena come quelli a cui spesso assistiamo, come i litigi tra giudici e concorrenti.

Per questo motivo non stupisce che i fan siano sempre in cerca di scoop che riguardano i piani lavorativi di Milly Carlucci per il futuro, ma ecco chi le ha detto di “sì”. Uno degli uomini più desiderati parteciperà al suo show.

Lo show tanto atteso di Milly Carlucci

Prima di rivelarvi il nome che sta generando hype tra i lettori, dobbiamo fare un passo indietro e parlare dello show tanto atteso della regina del sabato sera, in quanto, come saprete benissimo, Milly Carlucci ha molte frecce al suo arco. Non parliamo quindi di Ballando con le Stelle, bensì del suo spin-off, Sognando Ballando con le Stelle, il cui debutto è fissato per il 9 maggio in prima serata su Rai 1.

In questo programma tutto primaverile, lo spirito che ha reso il format originale uno degli show più longevi di mamma Rai sarà mantenuto, semplicemente è lo scopo finale a cambiare. Non ci saranno Vip a danzare, ma ballerini professionisti. Il vincitore o la vincitrice entrerà nel roster dei maestri di ruolo della prossima stagione. E se conosciamo un po’ Milly, lo share sarà assicurato.

Un ospite inatteso

Una nuova indiscrezione rende l’attesa che separa lo spin-off di Ballando con le Stelle al suo fratello maggiore ancora più pepata, in quanto Milly Carlucci avrebbe fatto “bingo” un’altra volta. Pare infatti che uno degli uomini più desiderati le abbia detto “sì”, partecipando quindi al programma in veste di superospite.

A rivelare questo dettaglio è stato Giuseppe Candela, che ha rivelato: “La conduttrice avrebbe strappato il sì all’ex campione giallorosso, per lui una partecipazione da superospite (con una piccola intervista in studio?) in cambio di un cachet importante”. Avete capito di chi parliamo? Ovviamente di lui, dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, il cui nome sta infuocando la rete in queste ore. Chissà se l’ex “Pupone”, adesso che ha appeso le scarpette da calcio al chiodo, indosserà quelle da ballo per una notte? In realtà, qualora la notizia fosse confermata, non sappiamo se Francesco ballerà in quell’occasione o se risponderà a qualche domanda, come ipotizzato anche da Candela. Che dire, non ci resta che attendere aggiornamenti in merito.