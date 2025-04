“Se lo faceva, ma era sposato”: imboscata brutale a Sabrina Ferilli, la scappatella al Maurizio Costanzo è sulla bocca di tutti

Sabrina Ferilli e le pesanti accuse ricevute proprio in queste settimane. Il presunto dietro le quinte bollente infiamma la rete.

Proprio in queste ore, l’attrice e conduttrice Sabrina Ferilli è finita al centro dell’attenzione mediatica. La motivazione? Le incendiarie rivelazioni rilasciate da Fabrizio Corona contro la donna.

A detta del paparazzo più famoso d’Italia, la Ferilli si sarebbe lasciata andare a qualche scappatella al Maurizio Costanzo Show.

Sabrina Ferilli è un noto personaggio dello spettacolo italiano e, grazie alla sua simpatia, è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani. Nonostante della sua vita privata si sia sempre saputo poco, nelle ultime settimane l’attrice è finita spesso al centro di una nuova bufera gossip. Fabrizio Corona, durante una puntata del suo canale YouTube Falsissimo, ha deciso di rilasciare qualche chicca in più sulla donna.

L’uomo non ha apprezzato la sua presa di posizione dopo la puntata di Fedez e Angelica Montini e, proprio per questo, ha deciso di ‘vendicarsi’ così.

Le accuse di Fabrizio Corona alla donna

Ospite di una puntata di Peppy Night, Corona è tornato a parlare di Sabrina Ferilli. A detta del paparazzo, infatti, la donna non sarebbe nella posizione di parlare di violenza sulle donne, visto cosa avrebbe commesso in passato. Stando a quanto riportato da Fabrizio, Sabrina si sarebbe fatta letteralmente ‘i c*zzi delle altre’, senza provare alcun tipo di vergogna. “Ma che significa sta frase? Quando era sposata e robe varie andava con l’operatore del Maurizio Costanzo”, ha raccontato divertito il paparazzo. Ma chi sarebbe l’amante della Ferilli? Valentino Tocco, uno storico operatore che inquadrava gli ospiti delle varie puntate, e conosciuto per questo motivo da molti.

Ma non sarebbe finita qua! E a detta di Fabrizio, Sabrina si sarebbe infatuata di molti altri uomini sposati.

Sabrina Ferilli e i flirt avuti durante il matrimonio

Come spiegato da Corona: “La Ferilli se lo faceva, lui era sposato. Ma non è violenza delle donne, quella?” Dopodiché, sempre durante la sua ospitata, l’uomo ha raccontato che Sabrina avrebbe avuto una relazione clandestina anche con Francesco Totti e Bobo Vieri e, proprio per questo, avrebbe fatto meglio a evitare qualsivoglia commento sul triangolo Fedez-Ferragni-Montini. Inutile dire che le rivelazioni di Fabrizio hanno fatto il giro del web ma, nonostante ciò, l’attrice ha preferito non rispondere alle sue provocazioni.

Avrà per caso la coda di paglia? Oppure avrà preferito lasciar cadere un velo pietoso sulle illazioni del paparazzo? Beh, probabilmente non lo sapremo mai!