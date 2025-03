Uomini e Donne, tronista beccata in intimità con la star di Mare Fuori | L’hanno fatto davanti a tutti senza pudore

L’ex tronista di Uomini e Donne beccata in flagrante con un noto volto dello spettacolo. La notizia ha poi fatto il giro del web.

In queste ore non si sta parlando d’altro che dell’ex tronista di Uomini e Donne in dolce compagnia della star di Mare Fuori. La cosa assurda è hanno deciso di farlo davanti a tutti senza pudore!

Ma di chi si tratta? E perché questa coppia bizzarra ha attirato l’attenzione di tutti quanti? Scopriamolo subito assieme.

Da Uomini e Donne, non tutti i tronisti che hanno scelto i propri corteggiatori sono poi rimasti fidanzati nel tempo. Il più delle volte, infatti, la trasmissione ha collezionato flop amorosi non indifferenti. Da questa edizione, al momento, gli unici che stanno ancora effettivamente insieme sono Martina e Ciro. Francesca, invece, pochi giorni dopo essere uscita con Gianluca, ha preferito continuare la sua vita da single.

Un ex volto storico della trasmissione, però, è stato avvistato con la star di Mare Fuori. Ma eccoti svelato di chi si tratta.

La nuova fiamma di Giacomo Giorgio

Ad aver attirato l’attenzione di tutti quanti è stato proprio Giacomo Giorgio, divenuto noto al pubblico per il suo ruolo di Ciro in Mare Fuori. Da quel momento in poi, il ragazzo ha recitato in varie fiction, dimostrando sempre il suo talento nella recitazione. Oltre alle sue grandi capacità, Giacomo è rimasto particolarmente impresso alle persone per il suo fascino. Dopo una serie di presunti flirt con Beatrice Vendramin e Victoria Stella Doritou, l’attore aveva rivelato a Cosmopolitan di essere single al 100%.

Eppure, proprio in questi giorni, Giacomo è stato beccato in atteggiamenti intimi con una donna.

La segnalazione divenuta subito virale

Un utente del web ha deciso di segnalare a Isa e Chia uno scoop non indifferente: Giacomo Giorgio in compagnia di Desirèe Popper, ex volto di Uomini e Donne. La cosa ancora più curiosa, tuttavia, è che la donna ha anche recitato assieme a Giacomo durante la fiction Mare Fuori, in cui interpretava il ruolo della moglie del Comandante. A detta dell’utente in questione, i due sarebbero stati beccati al Volt a Milano, completamente soli e in atteggiamenti intimi: “Erano all’ingresso della sala davanti a tutti” ha poi spiegato.

Insomma, di una cosa siamo sicuri: i due potenzialmente sarebbero veramente una bella coppia, e tutto grazie a Mare Fuori! Come reagirebbe il Comandante a vedere la ‘moglie’ con un detenuto?