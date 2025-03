Eleonora Giorgi, il lacerante retroscena sulle ultime ore: “L’ultimo momento di lucidità…” | C’era lui al suo fianco

Dopo l’addio di Eleonora Giorgi è sbucato un retroscena inaspettato. È stato proprio lui a starle accanto fino alla fine.

In queste ore Eleonora Giorgi ci ha lasciati dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. La 71enne è stata un esempio per molti, e fino alla fine si è mostrata al pubblico sorridente. A pochi giorni dal funerale, è emerso un retroscena inaspettato sui suoi ultimi momenti di vita.

A raccontarlo è stato proprio il figlio Andrea Rizzoli e le sue parole hanno emozionato tutti gli italiani.

Eleonora Giorgi è un chiaro esempio di come la malattia non sempre riesca a spegnere il sorriso ad una persona. Negli ultimi mesi, l’attrice si era sempre mostrata al pubblico ricca di gioia e con il suo bellissimo entusiasmo che da sempre la contraddistingueva. La sua famiglia è sempre stata al suo fianco e l’ha accompagnata in questo difficile percorso.

Purtroppo, però, lunedì mattina Eleonora ha smesso di soffrire e i suoi ultimi istanti di vita li ha vissuti proprio al suo fianco.

Le rivelazioni del figlio Andrea Rizzoli

Come riportato da GossipeTv.com, il figlio Andrea Rizzoli si è lasciato andare ad un’intervista per il Corriere della Sera, per ricordare gli ultimi istanti della madre. Come rivelato dall’uomo, il primo a lanciare l’allarme è stato proprio Massimo Ciavarro, che in quel momento si trovava con lei in ospedale: “Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio… Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all’ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell’altra”. Eleonora ha quindi passato i suoi ultimi momenti in vita contornata dalle persone a lei più care.

Dopodiché, Rizzoli ha spiegato che le condizioni della madre erano peggiorate drasticamente e purtroppo non c’era più niente da fare.

Le condizioni di salute degli ultimi giorni

I dottori che si stavano occupando di Eleonora, avevano deciso di aumentare le dosi di fentanyl e morfina, per cercare di alleviarle il dolore. Inoltre, questi medicinali le avrebbero permesso di spegnersi nel migliore dei modi, ovvero nel sonno. “Ormai il tumore si era esteso ai polmoni e il cervello non sempre era ossigenato bene. L’ultimo momento di lucidità insieme è stato sabato mattina”, ha spiegato il figlio al Corriere della Sera.

Non ci resta quindi che mandare un caloroso abbraccio alla famiglia e ai figli di Eleonora, i quali, una volta spenti i riflettori, ora devono fare i conti con il dramma dell’assenza.