Alessia Marcuzzi, l’avvistamento col sex symbol italiano fa la storia | Lui non le ha mai tolto gli occhi di dosso

Con chi è stata avvistata Alessia Marcuzzi che ha scatenato la curiosità social? Il sex symbol italiano non le toglie gli occhi di dosso.

Alessia Marcuzzi è la nota conduttrice, attrice, influencer e imprenditrice che i fan amano fin da quando ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo. Con quel sorriso contagioso, la mamma di Tommaso e Mia ha dimostrato nel corso dei decenni di essere sempre nel posto giusto al momento giusto.

Simpatica e professionale, Alessia ha svolto diversi ruoli, passando da un’emittente all’altra. Di recente l’abbiamo vista condurre lo show di Amazon Prime Video, Red Carpet – Vip al tappeto, dove ha dimostrato ancora una volta di saperci fare.

Nonostante le polemiche recenti, la sua performance al Festiva di Sanremo 2025 ha trovato svariati consensi, con moltissimi colleghi e fan che l’hanno sostenuta. Ovviamente, su di lei c’è molto interesse: non soltanto per la vita lavorativa, ma anche quella privata.

Per questo non stupisce che la rete stia parlando soltanto di lei in queste ore, soprattutto dopo l’avvistamento con il sex symbol italiano. Ecco di chi stiamo parlando.

La polemica su Alessia Marcuzzi

Dopo tanti anni di attesa, anche Alessia Marcuzzi è riuscita a scendere (incolume, fortunatamente) la ripida scalinata dell’Ariston in veste di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti. In merito alla sua performance ci sono state parecchie polemiche: dalle gag con i colleghi agli abbracci con i cantanti. Secondo Dagospia, perfino il suo manager, Beppe Caschetto, sarebbe stato “furioso per la figuraccia della sua assistita“.

Non si sa se questo rumor corrisponda al vero ma, a prendere le parti della nota conduttrice, tra i tanti commenti spiccano sicuramente quello di Conti e della Canalis. Il primo ha dichiarato: “Non sapevo di questa polemica, io vivo nel mio mondo. Secondo me ha fatto quello che doveva fare. Lei è una forza della natura, è energia pura e spontaneità”, seguito dalle parole dell’ex Velina, che si è rivolta proprio ad Alessia: “Devi condurre tu un’edizione intera, lo dico sempre”.

Come si diventa Alessia Marcuzzi? pic.twitter.com/PapU8TN0G0 — Ila 🌶️🦥 (@ilariainstabile) March 1, 2025

Chi è il famoso sex symbol italiano

Polemiche a parte, Alessia Marcuzzi come sempre porta “Luce”, come il nome del suo brand, in ogni luogo che va. L’abbiamo visto al Festival di Sanremo e anche alla Milano Fashion Week, qualche giorno fa. È proprio qui che il gossip è impazzito, dopo aver visto quei video social nei quali si vedeva la bella conduttrice chiacchierare con il sex symbol italiano, la cui sintonia, a detta di molti, era visibile da chilometri.

Come riportano da gossipetv.com, Alessia, seduta al fianco di Achille Lauro e Michele Morrone, avrebbe chiacchierato quasi tutto il tempo, durante la sfilata di Dolce&Gabbana, soprattutto con quest’ultimo. E l’attore, a detta di molti, non le avrebbe tolto gli occhi di dosso neanche per un attimo. Dopo la diffusione di quei video, la stessa Alessia ha commentato divertita: “Ma che avevo da raccontare!?”. Ovviamente, nessuno dei diretti interessati si è espresso in merito, e non si sa, dunque, se fossero solo chiacchiere tra amici o se sia nato qualcosa di più. In attesa di scoprirlo, però, non trovate che formerebbero proprio una bella coppia?