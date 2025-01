Uomini e Donne, l’annuncio di Maria scatena un terremoto in studio: “Non è più un ospite gradito” | Il gelo in diretta

La follia avvenuta in una puntata di Uomini e Donne: Maria De Filippi ha scatenato un terremoto in studio durante la diretta.

Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne è accaduto un episodio clamoroso che ha fatto poi il giro del web. La stessa Maria De Filippi ha letto una e-mail di fronte a tutto il pubblico in studio che non ha lasciato alcun dubbio.

Ma ecco chi avrebbe scatenato il terremoto in studio e perché per tempo non s’è parlato d’altro.

Uomini e Donne è sicuramente una delle trasmissioni più amate e seguite dagli italiani. Al momento è in ‘vacanza’ e i telespettatori stanno aspettando solamente che torni all’interno del palinsesto televisivo di Mediaset dopo queste festività. In queste ore è tornato però virale sui social un video di una passata puntata della trasmissione.

Una dama fece una figura barbina e Maria De Filippi annunciò la cosa al cospetto di tutto il pubblico in studio.

Barbara De Santi e la figuraccia in diretta

Una delle protagoniste del trono over di Uomini & Donne è sicuramente Barbara De Santi. Durante la puntata di giovedì 28 novembre la dama è finita nel mirino della conduttrice per un acceso scontro con Massimo, il quale poi si è concluso con un annuncio veramente clamoroso. Dopo aver raccontato della loro serata insieme a cena in un hotel, Barbara ha cominciato a sollevare delle critiche sul servizio ricevuto, parlando di un riscaldamento che non funzionava e portate che tardavano ad arrivare.

Ad un certo punto, però, Maria De Filippi ha deciso di interrompere la conversazione, per leggere una e-mail inaspettata.

“Vi informiamo che la signora De Santi Barbara non è più considerato un’ospite gradito” #uominiedonne pic.twitter.com/IOL8vZh2Mj — trashtvstellare (@tvstellare) November 28, 2024

L’annuncio dell’albergo che li aveva ospitati

La e-mail incriminata letta da Maria De Filippi era la seguente: “La signora De Santi non è un ospite gradito”. Un colpo basso che ha fatto immediatamente infuriare la dama, la quale ha poi precisato: “Non ho fatto nessuna recensione, puoi andare a leggere”. Massimo, al contrario, ha cominciato a ironizzare sulla situazione per cercare di alleviare la tensione che si era creata. A questo punto, Maria ha rivelato che l’albergo aveva addirittura inviato una comunicazione ufficiale di non accettare più prenotazioni a nome di Barbara, a seguito di tutte le lamentele ricevute durante quella sera.

Insomma, questa cena tra Barbara e Massimo non deve essere stata delle migliori e, infatti, i due hanno poi interrotto la loro conoscenza.