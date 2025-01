Achille Lauro, altro che gangster della musica rap: il lavoro di suo padre fa cadere la mascella | Nessuno poteva immaginarlo

In realtà, tutti conoscono il padre del mitico Achille Lauro. Altro che anima ribelle, il cantante è un ‘nobile’ di famiglia.

Achille Lauro, noto per il suo stile eclettico e le sue performances uniche nel suo genere, è sicuramente uno degli artisti più discussi del panorama musicale italiano. In queste ore è divenuto virale un dettaglio della sua vita privata che in pochi si sarebbero potuti immaginare: l’identità di suo padre.

Al contrario del suo aspetto fisico e del suo modo di fare, Achille non viene sicuramente dalla strada, e il lavoro di suo padre fa cadere la mascella.

Nato a Verona nel 1990, il suo vero nome è Lauro De Marinis. Sin dalla sua primissima età, il ragazzo ha sviluppato la passione per la musica e la sua bravura è stata sempre spiccata. Cresciuto in un ambiente dove la cultura non mancava certamente, Achille non è il tipico gangster di strada, ma tutt’altro.

Al contrario, suo padre non è un nome qualunque, e svolge una delle professioni più rispettate della nostra Nazione.

Chi è il padre di Achille Lauro

Tutti quanti conosciamo alla perfezione i successi musicale del grande Achille Lauro, e anche la sua incredibile carriera. Nel giro di pochissimi anni, Lauro è riuscito a primeggiare nelle classifiche musicali italiane, grazie alla sua bravura e al suo talento. Dietro però a questa finta immagine da ‘gangster’, il cantante viene da una famiglia decisamente importante. Come evidenziato da Notizie Musica, suo padre è infatti Nicola De Marinis, un Magistrato della Corte di Cassazione, nonché una figura di spicco nel sistema giuridico italiano. Nonostante però la posizione del padre, Achille ha deciso di cominciare a frequentare l’ambiente musicale.

Recentemente De Marinis ha espresso il suo parere sulla carriera del figlio, decisamente opposta alla sua.

Le parole di Nicola De Marinis

Nicola De Marinis non è solamente un magistrato di grande prestigio, ma anche l’esatto contrario di quanto incarnato dal personaggio di Achille Lauro. Recentemente, l’uomo ha deciso di esprimere un pensiero sulla carriera più che promettente del figlio: “Per mio figlio sono stato un padre ingombrante. Volevo che seguisse le mie orme, ma un giorno mi ha voltato le spalle, dicendo proprio come nella canzone che ha presentato a Sanremo: ‘Me ne frego. Me ne frego di quello che dici, voglio andare per la mia strada e tu mi devi lasciare in pace’…”.

Insomma, dietro ai suoi tatuaggi e alla sua faccia sempre dura, si nasconde in realtà un ragazzo che è cresciuto nell’amore e nell’agio, ma pronto a rivendicare la sua unicità.