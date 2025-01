Pier Silvio Berlusconi beccato in flagrante a Napoli, la reazione di Silvia è sotto gli occhi di tutti: “Mi sta dando la m*rte”

Pier Silvio Berlusconi è stata beccato a Napoli con le mani nel sacco e il video è divenuto immediatamente virale sui social.

Il dirigente dell’azienda Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è tornato al centro dell’attenzione a seguito di un video divenuto virale sui social. L’uomo è stato beccato in flagrante a Napoli e la reazione della moglie Silvia Toffanin è stata sotto gli occhi di tutti.

Ma cosa è accaduto? E perché non si sta parlando d’altro in queste ore sui social? Scopriamolo subito assieme.

Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Presidente Silvio Berlusconi, è sicuramente un volto assai noto e conosciuto dagli italiani. Attuale amministratore delegato del Biscione, l’uomo ha sempre dimostrato la sua professionalità e il suo talento. Della sua vita privata non si sa molto, se non che fa coppia fissa da diversi anni con la conduttrice Silvia Toffanin. I due sembrano più affiatati che mai e sono in molti ad ammirare e seguire la coppia.

Eppure, proprio in queste ore, è divenuto virale sui social un video compromettente di Pier Silvio Berlusconi.

La gita fuori porta di Pier Silvio a Napoli

Durante le festività natalizie, anche Pier Silvio Berlusconi ha deciso di volersi godere il meritato relax a Napoli. La sua gita fuori porta è però finita nel al mirino del web a seguito di un video pubblicato sui social dalla Boutique Masiello. Il proprietario del negozio, entusiasta di aver incontrato il dirigente, ha voluto coinvolgerlo in un video e abbracciarlo calorosamente: “Ragazzi qui c’è Pier Silvio Berlusconi, figlio del grande Silvio Berlusconi!”. A questo punto, Pier Silvio ha augurato a lui e a tutti quanti un buon 2025, aggiungendo poi che Napoli è una città meravigliosa.

Ma non è finita qua e la richiesta del napoletano ha lasciato senza parole il dirigente Mediaset.

lo sguardo di piersilvia dietro mi sta dando la morte pic.twitter.com/DqYqpoHfcY — sasi🪁 (@p0liedrico) January 1, 2025

La richiesta particolare e la reazione di Silvia

A questo punto, il napoletano ha poi chiesto a Pier Silvio se fosse possibile sponsorizzare la sua boutique di abbigliamento: “Eh vabbè… adesso la pubblicità! Come si chiama? Masiello Boutique, l’ho detto, questa vabbè..” ha risposto quindi il dirigente un po’ imbarazzato. L’uomo ha poi cercato con lo sguardo sua moglie Silvia, la quale è rimasta un po’ pietrificata per la richiesta particolare. Quando poi il video è divenuto virale sui social, qualcuno ha scritto: “Lo sguardo di Piersilvia dietro mi sta dando la m*rte”.

Inutile dire che queste immagini sono state commentate da tutti gli utenti del web e la reazione di Silvia Toffanin ha fatto sorridere tutti quanti!