Mercedesz Henger, lo scatto hot sui social scatena una baraonda mai vista | Ora rischia grosso: “Non bloccatemi, vi prego!”

Veramente Mercedesz Henger rischierebbe di essere bloccata dopo il suo commento a corredo dello scatto “bollente”? Facciamo chiarezza.

Mercedesz Henger, classe 1991, ha sicuramente un cognome che salta subito all’occhio, per questo motivo i fan sono sempre interessati su quello che fa, sia a livello lavorativo che privato.

Di lei sappiamo che è una modella, un’attrice, un’opinionista e una seguitissima influencer, e che condivide consigli in merito alla moda, al fitness, al beauty e alla vita quotidiana.

Seppur inizialmente sia stata spesso al centro del gossip sia per le sue relazioni passate che per i litigi con la mamma, poi appianati, a oggi sembra aver ritrovato la serenità.

A ogni modo, di recente si sta parlando della figlia di Eva Henger per uno scatto “bollente” sui social… per il quale, peraltro, lei stessa chiede di non essere bloccata. Ma cosa sarà successo?

La vita difficile di Mercedesz Henger

Come ha raccontato lei stessa a Silvia Toffanin qualche mese fa, Mercedesz Henger non ha avuto una vita facile in passato. In quell’intervista si è raccontata a cuore aperto, parlando del dolore per la perdita dell’amata nonna, del rapporto non sempre facile con mamma Eva, anche se adesso non potrebbero immaginarsi l’una lontana dall’altra, arrivando poi alla difficoltà di superare il giudizio degli altri bambini a scuola. Suo papà infatti le aveva sempre parlato del lavoro della mamma “con naturalezza”, ma quando vide la reazione dei suoi compagni: “Capii che non era così normale, quindi andai a casa, lo dissi a mia madre, e lei mi dovette spiegare molte cose…”.

Doloroso per lei è stato anche dover dire addio Riccardo Schicchi che, pur non essendo suo padre biologico, l’ha sempre trattata come una figlia a tutti gli effetti: “Mi manca. Quando penso a lui, mi sento ancora una bambina… Mi manca per la guida e il punto di riferimento che era nella mia vita. In tutto quello che decidevo di fare lui mi aiutava…”. Ad ogni modo, e a prescindere da tutto quello che ha passato anche a livello sentimentale, ad oggi, grazie alla grinta che non ha mai perso, ha trovato il suo equilibrio e vive finalmente felice. Per questo sono in molti che hanno accolto con un sorriso quel post “bollente” da una parte, ma anche super ironico dall’altra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Il post di Mercedesz

Mercedesz Henger è molto bella, come la sua mamma, motivo per cui è in grado di infiammare i social anche con uno scatto mentre mangia semplicemente un piatto di spaghetti. A dimostrazione di ciò, la nota influencer ha reso “bollente” ancora di più la temperatura con uno scatto di lei al mare, con a corredo questa affermazione: “Fa talmente caldo che… (completa la frase)… Io ne ho una da farmi bloccare da tutti voi (ve la scrivo nei commenti)… non bloccatemi vi prego“, ha scritto ironicamente la figlia di Eva.

Se infatti scorrete tra i commenti, ecco apparire il suo, con una battuta da humor inglese (o da semplice face-palm), che però ha fatto ridere molti fan: “Fa talmente caldo che… Windows apre le finestre da solo… Non bloccatemi vi prego“. Alla fine, con questo caldo, cerchiamo tutti un momento per sdrammatizzare… ed è ovvio che vivere al mare come la Henger junior aiuta sicuramente, non credete?