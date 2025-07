Alberto Matano, la foto come mamma l’ha fatto infiamma i fan | “Quanto ben di Dio”: chi se lo immaginava un fisicaccio così?

Ecco com’è Alberto Matano in versione “come mamma l’ha fatto”. Lo scatto infuoca i social.

Alberto Matano non ha bisogno di presentazioni, in quanto è uno dei conduttori Rai più amati e seguiti dell’emittente. Con il suo rotocalco pomeridiano fa furore, e mamma Rai se lo tiene stretto, visto lo share sempre stellare.

Il conduttore ha la capacità di trattare ogni argomento con la giusta empatia, e sa sempre quand’è il momento di ridere e quando essere serio. Il grande pubblico non salta una puntata del suo programma e spesso le altre emittenti cercano di fargli concorrenza, altrettanto spesso inutilmente.

Di Alberto viene seguita ovviamente sia la sua carriera lavorativa che quella privata, tant’è che sono stati molti ad emozionarsi per il suo matrimonio con Riccardo Mannino, celebrato peraltro dalla zia d’Italia, cioè Mara Venier.

Oltre a questo però, nelle ultime ore il conduttore ha fatto alzare la temperatura anche con un suo scatto dove si mostra come “mamma l’ha fatto”, facendo infiammare i fan. Ecco che cos’è successo.

Le ferie di Alberto Matano

Alberto Matano, dopo aver salutato il pubblico de La vita in diretta per la pausa estiva, si sta godendo il suo meritato riposo fino al rientro a settembre. Come possiamo leggere da ot11ot2.it, Alberto dovrebbe passare qualche giorno di vacanza in Calabria, sua terra natale, ma non si sa di preciso quali saranno le mete che lui e suo marito visiteranno quest’anno. Qualche giorno fa li abbiamo visti in Toscana, vestiti entrambi in bianco, per un matrimonio a tema di alcuni amici.

Inevitabile ripensare al loro grande giorno, quando anche loro hanno detto quel “sì” come patto del loro amore eterno, di fronte ad amici e parenti. Nonostante di norma il bianco sia il colore indossato solo dalla sposa, pare che questa tradizione sia stata superata in questo recente evento e, a prescindere da tutto, questo colore dona molto a Matano e Mannino, come si è visto sui social, dove il loro sorriso ha mostrato quanto entrambi si stiano godendo l’estate, innamorati come sempre.

Uno scatto “bollente”

Le vacanze di Alberto Matano erano iniziate già prima della chiusura canonica del palinsesto Rai, come possiamo vedere da questo scatto “bollente” del conduttore, che si era mostrato qualche settimana fa come “mamma l’ha fatto”, coperto solo dal costume da bagno.

Lo scatto di Alberto in piscina mentre si godeva il primo sole ha avuto un successone, e lo capiamo da commenti quali: “Quanto ben di Dio”, “Fisicato al punto giusto”. Oppure: “Bell’uomo, ma soprattutto intelligente, professionale, e simpatico. Bravo Alberto”.