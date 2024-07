Uomini e Donne, attacchi vergognosi alla Tronista per il suo aspetto fisico | La confessione: “Soffro di una patologia, e…”

La nota tronista del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha rivelato la sua verità dopo aver ricevuto quegli attacchi vergognosi dagli haters. Ecco che cos’è successo e ai danni di chi.

Uomini e Donne è finito ormai da diverse settimane e ancora se ne parla, in quanto questa stagione ha raggiunto come sempre notevoli punti di share. I telespettatori, soprattutto con alcune coppie, non si sono persi neanche una puntata.

Maria De Filippi a settembre tornerà a popolare il palinsesto Mediaset, e dopo le vacanze estive condurrà tutti i suoi canonici programmi, i quali sono diventati appuntamenti fissi per i fan.

Come ha rivelato Pier Silvio Berlusconi, Queen Mary ha rinunciato ad una proposta lavorativa di Discovery, i cui dirigenti le avrebbero fatto una corte spietata, ma lei ha preferito continuare in Mediaset per una ragione affettiva.

Felici quindi di poter ritrovare Maria nell’emittente del Biscione, in merito a Uomini e Donne è successo un fatto sgradevole che ha costretto una tronista a difendersi dagli attacchi degli haters. Ecco che cos’è successo.

La Tronista di Uomini e Donne nel mirino della rete

Uomini e Donne dovrebbe tornare dopo le vacanze estive e, nell’attesa di scoprire chi sarà confermato e chi no, in rete iniziano a circolare parecchie indiscrezioni, nessuna confermata per il momento. Anche per quanto riguarda gli opinionisti sono state dette tante cose, ma finché non sarà Maria De Filippi stessa a proferire l’ultima parola queste chiacchiere avranno poca importanza.

Gli ultimi due rumors che stanno circolando sono quelli che vedrebbero tornare Ida Platano e Mario Cusitore nel dating-show di Mediaset, ma in ruoli totalmente differenti, in quanto la parrucchiera tornerebbe nel parterre, mentre lo speaker approderebbe sul Trono. Queste voci saranno confermate o resteranno nei meandri del gossip?

Body shaming per l’ex Tronista

In attesa di scoprire quali nuove emozioni il pubblico di Uomini e Donne potrà provare, sappiamo per certo quello che hanno provato molti utenti dei social dopo un attacco assolutamente vergognoso nei confronti di Ida Platano. La parrucchiera, dopo la fine tragica con Mario e Pierpaolo, ha deciso di staccare e andare al mare per qualche giorno.

Ed è qui che alcuni haters l’hanno attaccata, a causa dell’aspetto delle sue estremità inferiori: “Le caviglie zamponi le copre sempre“, ha commentato un utente. Ma Ida Platano non ci sta, e dopo aver pubblicato lo screenshot ha replicato: “Voglio dirvi che le mie gambe, che vi piacciano o meno, sono così, da sempre. Soffro di una patologia e, in tutti questi anni, il mio lavoro non ha migliorato la mia condizione…“. La cosa triste è che la maggior parte dei commenti malevoli li hanno postati delle donne, le quali non hanno mostrato la minima empatia verso l’ex Tronista. È un fatto molto triste questo non credete?