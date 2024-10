Allarme rosso al Grande Fratello, la concorrente medita la fuga dal reality: “Ho cose importanti fuori | Le telecamere hanno ripreso tutto

È allarme rosso dentro la casa del Grande Fratello. Jessica Morlacchi ha confessato di voler abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Questa edizione del Grande Fratello è particolarmente seguita dagli italiani e tra le protagoniste indiscusse troviamo Jessica Morlacchi. Tuttavia, proprio in queste ore, la ragazza ha confessato tutti quanti i suoi dubbi sul reality.

Le sue parole sono state riprese dall’occhio attento del GF e i fan temono che la concorrente possa abbandonare a breve il loft.

Jessica Morlacchi è una forza della natura, e la sua simpatia ha già conquistato diversi telespettatori italiani. Eppure, questo suo percorso all’interno del reality pare essere solitario, e la donna non ha ancora instaurato alcun legame forte con i suoi compagni.

Proprio in queste ore, Jessica ha parlato di questo suo sconforto ad un altro gieffino. Ecco le sue parole.

Le paure di Jessica Morlacchi durante il suo percorso

Che Jessica abbia qualche antipatia è ormai chiaro. Lo abbiamo visto ad esempio con Yulia, quando le due hanno discusso in diretta nazionale per il bel Giglio. La cantante pare non abbia digerito qualche siparietto e, proprio in queste ore, ha espresso più volte la volontà di abbandonare la casa. Come evidenziato da Fanpage.it, durante una conversazione con Clayton Norcross, la donna ha spiegato: “Non riesco a stare qui ad ammalarmi, a diventare matta per situazioni che non mi interessa minimamente, perché ho molto fuori, ho molte cose importanti, il lavoro…”.

Quando poi lo statunitense le ha chiesto perché allora abbia accettato di cominciare questo percorso, lei ha risposto così.

J: “Non riesco a stare qui ad ammalarmi.. diventare matta per situazioni che non mi interessano minimamente, fuori ho molte cose importanti.

Non pensavo fosse così.. pensavo conflitti si ma importanti, confronti, non pensavo ci fossero persone così..” HA RAGIONE #GrandeFratello pic.twitter.com/eWK13Rwbd6 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) October 16, 2024

Quando le aspettative superano la realtà

La Morlacchi ha spiegato a Clayton di non aspettarsi un percorso simile e così ricco di conflitti: “Non pensavo ci fossero persone così. Così strane, così false. Io non frequento nessuno fuori così… frequento solo brave persone”. Dopodiché, durante un suo momento di intimità mentre era sdraiata da sola a letto, la cantante ha continuato a il suo sfogo: “Io vivo di silenzi, pensa come sto qua dentro. Quando riconosci il livello basso, allontanati”. Inutile dire che i fan della concorrente si sono immediatamente spaventati e temono che possa abbandonare da un momento all’altro.

Non ci resta che sperare in una maggiore serenità per Jessica Morlacchi, e che la donna non abbandoni il reality!