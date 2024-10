Mike Bongiorno e il figlio illegittimo, finalmente spunta la verità | La sentenza definitiva chiude il caso dopo 25 anni di battaglia in Tribunale

Ma veramente Mike Bongiorno ha un figlio illegittimo? Spunta la verità dopo 25 anni di battaglia in Tribunale. Ecco come stanno veramente le cose nella famiglia del conduttore.

Era il papà del famoso inciso “Allegria!”, in quanto con lui la risata era assicurata. Stiamo parlando di Mike Bongiorno, la cui professionalità è cosa ben nota fin dal suo esordio, quando ancora la televisione era in bianco e nero. Con il suo stile ha rivoluzionato il mondo dell’intrattenimento, e con i suoi programmi ha tenuto incollati alla televisione milioni di telespettatori.

Il conduttore era veramente il re dei quiz, in quanti ne ha condotti tantissimi, passando dalla Rai a Mediaset fino a Sky negli ultimi anni. Tra i più famosi è impossibile non nominare, Rischiatutto, Canzonissima, Superflash e La Ruota della Fortuna.

La carriera del grande Mike la conosciamo tutti quanti, mentre la sua vita privata moltoo meno, in quanto la sua famiglia è sempre stata molto riservata. Di Mike sappiamo che ha avuto tre mogli, ma è soltanto dalla sua ultima, da lui stesso definita l’amore della sua vita e con la quale si è sposato nel 1972, che ha avuto i suoi tre figli.

Ma in quanti sapevano che da anni si parla di un figlio illegittimo? Dopo 25 anni di battaglia legale in Tribunale è arrivata la sentenza definitiva, e finalmente i fan hanno saputo qual è la verità in merito a tutta questa storia.

I figli i Mike Bongiorno

Come dicevamo, Mike Bongiorno, nato nel 1924 e venuto a mancare l’8 settembre 2009, era sposato in ultime nozze con Daniela Zuccoli, dalla quale ha avuto tre bellissimi figli. Conosciamoli meglio. Abbiamo Michele Pietro Filippo Bongiorno nato nel 1972, Nicolò Bongiorno nato nel 1976 e Leonardo Bongiorno nato nel 1989.

Michele è uno dei documentaristi più conosciuti a livello internazionale, è sposato e ha una figlia. Suo fratello Nicolò è un regista e uno sceneggiatore e ha tre figli e, infine, il suo ultimo figlio è un imprenditore di successo.

Il figlio illegittimo

Mike Bongiorno ha avuto tre figli da sua moglie Daniela Zuccoli, questo è quello che hanno sempre saputo i suoi fan, finché Philip Hayden nel 1986 ha iniziato a sostenere di essere il figlio illegittimo del conduttore, avviando così una pratica legale che ha portato la famiglia Bongiorno per 25 anni a cercare di dimostrare la non paternità dell’uomo, mentre il giovane sosteneva l’esatto contrario.

Così, a distanza di anni, la sentenza definitiva è arrivata, sostenendo che non ci fosse nessun legame di sangue tra Mike Bongiorno e Philip Hayden. Quindi, per rispondere alla domanda dei fan: no, il conduttore non aveva alcun figlio illegittimo.