“Se ti sente ti ammazza”: il trio delle Non è la Rai deride la giovane gieffina, l’umiliante sfottò offende un’intera categoria

In queste ore il trio delle Non è la Rai l’ha detta grossa sulla giovane gieffina. Un’intera categoria si è sentita presa in causa.

Pamela, Eleonora e Ilaria sono il trio delle Non è la Rai. Protagoniste indiscusse di questa edizione del GF, in queste ore hanno sparato a zero su un’altra concorrente della casa.

Il video è divenuto virale sui social, e gli utenti hanno commentato la vicenda. Ma ecco cosa è accaduto nello specifico.

Dentro la casa più spiata d’Italia ne succedono di tutti i colori, e questa edizione del Grande Fratello ha incuriosito particolarmente i telespettatori italiani. I litigi non mancano di certo, e tra i protagonisti indiscussi troviamo il trio delle Non è la Rai. Quando si tratta di dire come la pensano loro non si tirano certamente indietro, e lo hanno dimostrato anche questa volta.

Durante un momento di confidenza con un altro concorrente, però, hanno offeso un’intera categoria di lavoratori, e la cosa non è passata inosservata sui social.

La confessione del giovane concorrente alle tre donne

La vicenda è accaduta proprio in queste ore e ha visto come protagonisti Lorenzo e le tre donne. I concorrenti si trovavano in camera da letto e parlavano di Maria Vittoria, altra concorrente di questa edizione. La ragazza, nonostante sia Nip (nella vita realelavora come medico estetico), ha immediatamente colpito i telespettatori italiani. Ad un certo punto Lorenzo ha accennato alla giovane gieffina così: “L’estetista… cosa fa? La chi… chi… la plastica?”

Immediatamente, le tre di Non è la Rai sono scoppiate a ridere per il termine utilizzato dal giovane e hanno commentato così l’errore.

sei anni di studio infernale ti laurei in medicina con 110 e lode fai un anno di anatomia patologica e poi un master per specializzarti in medicina estetica e qualcuno ti viene a dire che sei un’estetista letteralmente lo prenderei a pugni pic.twitter.com/WktgfMRuJy — sara (@sosadbutglad) October 16, 2024

La sottile frecciatina contro Maria Vittoria

Ilaria ha poi replicato tra gli sghignazzi: “L’estetista? Se ti sente, ti ammazza!” Le tre hanno poi continuato a ridere, e Pamela ha mimato: “È matto!” alle telecamere puntate su di loro, in riferimento a Lorenzo. Eppure, il web non sembra aver apprezzato questa uscita e qualcuno, infatti, ha commentato così la vicenda: “Sei anni di studio infernale, ti laurei in medicina con 110 e lode fai un anno di anatomia patologica e poi un master per specializzarti in medicina estetica e qualcuno ti viene a dire che sei un’estetista… lo prenderei a pugni”.

Insomma, questa volta il trio delle Non è la Rai e Lorenzo l’hanno combinata grossa: chissà se Maria Vittoria verrà a conoscenza di questo termine utilizzato…