Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino, l’indiscrezione sul flirt ha dell’assurdo: “Era in fortissimo imbarazzo” | È accaduto dietro le quinte

C’è aria di flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? L’indiscrezione ha incuriosito tutti i telespettatori italiani.

In queste ore è divenuta virale un’indiscrezione decisamente succulenta: Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino potrebbero avere (di nuovo?) un flirt in corso. È accaduto tutto dietro le quinte e ad accorgersene sono stati in diversi…

A rilasciare la notizia è stato un noto settimanale e, inutile dirlo, i fan di entrambi sono impazziti di gioia!

Dietro ai riflettori dei nostri programmi preferiti, possono esserci dei flirt, tradimenti e amori nascosti che non potremmo neanche mai immaginare. Uno di questi è proprio quello che si vocifera esserci tra Alessia Marcuzzi e l’attuale conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino.

Tra i due c’è sempre stata complicità, e la prima a parlare di questa presunta coppia fu proprio l’ex storica del ballerino, Belen Rodriguez.

Il flirt clandestino avvenuto in passato

Come riportato da Fanpage.it, quando Belen e Stefano si lasciarono diverso tempo fa, emerse il fatto che lui l’avesse sempre tradita. La showgirl, presa dalla rabbia, parlò di almeno dodici donne con cui avrebbe avuto qualche scappatella. Nonostante i nomi di queste amanti non siano mai emersi, qualcuno ipotizzò che anche Alessia Marcuzzi fosse tra di esse. Come se ciò non bastasse, Belen rispose al commento di un utente su Instagram, il quale le chiedeva se il flirt tra Stefano e la conduttrice fosse reale: “Confermo”, rispose lei.

Nonostante però siano passati sei anni da quel presunto tradimento, il settimanale Diva e Donna avrebbe parlato di un possibile ritorno di fiamma. Ma ecco l’indiscrezione nel dettaglio.

L’indiscrezione che ha scioccato tutti quanti

Il settimanale ha infatti rivelato in queste ore: “De Martino e Marcuzzi. Sei anni fa Stefano tradì Belen con Alessia. Ora sono entrambi single e c’è il ritorno di fiamma”. In effetti, sia il timoniere di Affari Tuoi che la bellissima conduttrice sono entrambi con il cuore libero, e potrebbe essere il momento giusto per ‘riscoprirsi’. Recentemente i due hanno anche condiviso il piccolo schermo durante una puntata di Tale e Quale Show, in cui De Martino è stato ospite speciale. Stando alle parole di Dagospia, sembrerebbe però che i due, dietro le quinte, non si siano scambiati neanche mezza parola: “Un saluto gelido e una Marcuzzi in fortissimo imbarazzo”.

Insomma, ancora non possiamo dire se i due si stiano effettivamente frequentando, pur mantenendo il massimo della privacy o se, al contrario, non riescono neanche più a guardarsi negli occhi!