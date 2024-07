Simona Branchetti, il suo ex marito era il genero della donna più amata della TV: ecco chi è e cosa fa nella vita

Voi lo sapete chi era l’ex marito di Simona Branchetti? Vi diciamo solo che era il genero della donna più amata della tv italiana, ecco di chi stiamo parlando e cosa fa nella vita.

È una conduttrice e giornalista di 47 anni: stiamo parlando di Simona Branchetti, famosa per i suoi ruoli in televisione di stampo giornalistico. Dal 2003 al 2007, per esempio, ha condotto il telegiornale su Sky TG24, approdando poi a Mediaset dal 2007 in poi.

Ha condotto poi i vari spin-off di Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, fino ad arrivare al presente: è infatti tornata al comando di Pomeriggio Cinque News. Inoltre, la giornalista ha scritto anche un libro, Donne è arrivato lo smart working.

La Branchetti ha trovato il suo posto nel mondo per quanto riguarda la sua carriera lavorativa, mentre in merito alla sua vita privata ha vissuto alti e bassi. Con due matrimoni alle spalle, la conduttrice pare abbia ritrovato la felicità con un nuovo compagno.

A prescindere dal presente, non tutti lo sanno, ma l’ex marito di Simona è stato il genero di una delle donne più amate della televisione italiana. Parliamo un po’ di lui: ecco chi è e cosa fa nella vita.

Chi è l’attuale compagno di Simona Branchetti

Simona Branchetti in queste settimane è la regina della fascia pomeridiana del palinsesto Mediaset, avendo preso il posto di Myrta Merlino nella versione estiva di Pomeriggio Cinque. Da quello che possiamo vedere, la Branchetti se la cava brillantemente e non ha paura di dimostrarlo, com’è successo in diretta qualche ora fa quando ha avuto uno scontro acceso con il sedicente sciamano del caso Alex Marangon.

A prescindere da tutto, la Branchetti sa il fatto suo, non solo sul lavoro ma anche a casa. Secondo alcune indiscrezioni pare aver ritrovato la felicità con un nuovo partner: “Da giugno ho un compagno a cui tengo molto e non mi va di finire nel calderone… Non si può mettere nel tritacarne chi non ha nulla a che fare con questa storia…“. Ma chi è il suo storico ex marito?

Carlo Longari, una suocera di prima classe

Non si sa ancora nulla sulla presunta nuova fiamma di Simona Branchetti, la quale non ha rilasciato nessuna informazione in merito, mentre sappiamo diverse cosette sui suoi due matrimoni precedenti. Sposata dal 2008 al 2013 con il conduttore Federico Quaranta, due anni dopo la fine del loro matrimonio incontra l’avvocato penalista Carlo Longari con il quale convolerà a nozze nel 2017 fino al 2021, anno del loro divorzio.

E, proprio in merito a Longari, voi lo sapete di chi era il genero? Incredibile, ma vero: di Mara Venier, in quanto è stato sposato con Elisabetta Ferracini, dalla quale ha avuto anche un figlio. Simona appariva molto innamorata di Carlo, e in seguito alla separazione ha infatti dichiarato: “È stata una separazione drammatica, che mi ha fatto soffrire moltissimo. Ero convinta di aver trovato l’uomo con cui avrei vissuto per sempre…”. Invece, purtroppo, la vita non va mai come ce l’aspettiamo.