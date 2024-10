Monica Bellucci e la regola del 5: ecco perchè a 60 anni l’attrice è più sensuale e affascinante che mai | Il trucco tutto da copiare

Monica Bellucci svela la sua regola del 5 per restare in forma. A 60 anni ha un fisico perfetto da fare invidia alle ventenni di oggi: ecco qual è il suo trucco, tutto da copiare.

Classe 1964, ma nessuno lo direbbe mai, Monica Bellucci potremmo definirla una Dea scesa dall’Olimpo, altrimenti non si spiega la sua bellezza accecante, rimasta invariata fin dal suo esordio. Attrice e anche super modella, Monica si è fatta conoscere non solo per la sua bellezza, ma anche per le sue memorabili interpretazioni cinematografiche.

È un’attrice internazionale, e ha preso parte ad alcune pellicole molto famose, come per esempio Dracula di Bram Stoker, I fratelli Grimm e l’incantevole strega, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

Grazie alla sua bellezza e al suo talento ha ottenuto diversi riconoscimenti nel corso degli anni, tant’è che è stata nel 2003 la prima donna a ricevere l’incarico di madrina della 56ª edizione del Festival di Cannes.

Per lei il tempo pare essersi fermato, motivo per cui in molti le hanno chiesto quale sia il suo segreto di bellezza. La nota attrice ha così svelato la regola del 5, grazie alla quale è stata spesso definita come sex symbol.

Monica Bellucci e i suoi amori

Monica Bellucci rappresenta la tipica bellezza mediterranea, con quelle curve sensuali che l’hanno resa spesso un’icona del cinema italiano e anche internazionale. Monica nella sua vita ha avuto molte soddisfazioni a livello lavorativo, basti vedere la sua filmografia per capirlo, mentre a livello sentimentale ha vissuto alti e bassi, come tutti.

Monica, come dicevamo, ha vissuto degli amori molto intensi, terminati tutti purtroppo con una rottura, per svariati motivi. La relazione sicuramente più celebre, e di cui hanno parlato tutti per anni, è stata quella con l’attore Vincent Cassel, con il quale è stata sposata dal 1999 al 2013. I due hanno anche due figlie, Deva e Léonie, entrambe bellissime proprio come i loro genitori. Monica, dopo la rottura da suo marito, pare aver ritrovato finalmente la felicità al fianco del suo nuovo compagno, Tim Burton, con il quale ha anche collaborato nel suo nuovo film, Beetlejuice Beetlejuice.

La regola del 5 di Monica

Monica Bellucci attira l’attenzione in ogni luogo in cui arriva, in quanto la sua bellezza è abbagliante. Dopo aver spento 60 candeline qualche settimana fa, i fan sono rimasti senza parole nel vedere quanto la donna sia sempre in ottima forma, e per questo motivo l’attrice ha rivelato il suo segreto di bellezza.

Lei segue la regola del 5, cioè effettuare 5 pasti al giorno, colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena, senza rinunciare mai a pesce, carne, verdure e anche la pasta, dellla quale è molto ghiotta, soprattutto degli spaghetti, ai quali non dice mai di no. Ovviamente, da italiana DOC siamo sicuri che la pasta non la condisce con il ketchup, come mostra lo scatto sopra riportato del 1995, anche perché i nostri sughi non li batte nessuno. Comunque, oltre a effettuare una dieta sana e bilanciata, pratica anche molto sport, ed è seguita dal 2010 da un personal trainer. Come ha rivelato lei stessa: “Qualche volta rinuncio a qualcosa, è il mio lavoro che mi costringe a tenermi in forma…”, dimostrando quanto comunque abbia un rapporto sano con il cibo.