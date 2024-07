Annalisa confessa tutto: “Non me ne è mai importato niente” | Ad anni dal matrimonio, spunta la scomoda verità

Dopo anni dal matrimonio, Annalisa ha confessato una scomoda verità che ha lasciato tutti i fan senza parole. Ecco quale.

Annalisa è sicuramente una star a tutti gli effetti che, grazie alla sua voce e ai suoi spettacolo, è riuscita ad ottenere moltissimo seguito. Da diversi anni a questa parte fa coppia con il bel Francesco Muglia. I due si sono recentemente sposati e, dopo un po’ di tempo dalle nozze, la cantante ha rivelato un retroscena che ha lasciato tutti senza parole. Ecco dunque nello specifico le sue parole durante una recente intervista per Vanity Fair.

Negli ultimi anni Annalisa ha riscosso moltissimo seguito, e la donna scala sempre le vette delle classifiche musicali italiane.

Anche la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo ha riconfermato l’incredibile talento della performer. Il cuore di Annalisa è da anni occupato da Francesco Muglia. Il loro amore è sbocciato per caso e da quel giorno in poi non si sono più lasciati.

Eppure, dopo qualche anno dalle nozze, Annalisa ha rivelato un retroscena su quella giornata che ha lasciato tutti senza parole.

Le parole di Annalisa durante l’intervista

Durante la sua intervista con Vanity Fair, Annalisa ha parlato di alcuni aspetti della sua vita che veramente in pochissimi conoscono. La cantante ha poi raccontato di Francesco Muglia, suo marito, e di come i due si sono conosciuti. Annalisa si trovava all’interno di una nave Costa Crociere per un evento, e lì è scoccato il colpo di fulmine con l’uomo (che lavorava all’interno della nave). “È stimolante, di grande iniziativa, creativo, in testa ha sempre mille progetti e cose da fare” ha spiegato la donna.

Ad un certo punto, poi, ha anche parlato del suo matrimonio, rivelando un retroscena molto interessante.

Le nozze della cantante e Francesco

Annalisa ha raccontato che la romantica proposta è arrivata durante una vacanza assieme, e che lei ha immediatamente detto di sì. La sera prima del fatidico giorno la cantante non ha chiuso occhio perché pensava ossessivamente alla buona riuscita della cerimonia. Durante le nozze, una scelta che ha stupito tutti è stata proprio quella dell’abito perché Annalisa non ha voluto optare per il classico vestito bianco. In merito alla questione, la cantante ha spiegato: “No, del vestito non mi è mai importato niente, non pensavo neanche alla chiesa, che è stato più un desiderio di Francesco”.

La confessione è stata del tutto inaspettata e moltissimi fan della donna ne sono rimasti stupiti. Ma d’altronde si sa, Annalisa è sempre fuori dal comune!