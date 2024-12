Dramma Adriano Celentano, la malattia del figlio si è abbattuta come un tornado su tutta la famiglia: ecco perché è scomparso

Adriano Celentano e quel dramma profondo che ha vissuto in merito alla malattia del figlio che si è abbattuta come un tornado su tutta la famiglia. Sarà per questo motivo che è scomparso dalle scene?

Non ha bisogno di presentazioni il grande Adriano Celentano, in quanto è uno dei pilastri del panorama del musica e del cinema italiano. Con i suoi brani storici “Il Molleggiato” ha fatto cantare l’Italia, che conosce a memoria tutt’ora i suoi brani più iconici.

Per non parlare delle risate che ha fatto fare al grande pubblico con i suoi film epici, grazie ai quali, frasi e modi di dire sono diventati di dominio pubblico nel linguaggio comune.

Sono diversi anni che Adriano si è allontanato dalle scene, abbiamo assistito di recente a quel botta e risposta tra lui e Teo Teocoli che ha fatto discutere la rete in merito alle ragioni esposte da entrambi.

Ad ogni modo, in quanti di voi sapevano della malattia terribile che ha colpito il figlio e si è abbattuta su tutta la famiglia, come un fulmine a ciel sereno? Ecco cosa sappiamo in merito alla sua scomparsa dalle scene.

La scomparsa di Adriano Celentano

Adriano Celentano è stato un grande in tutto, eppure da diversi anni a questa parte sembra preferire la solitudine e una vita ritirata con la sua Claudia Mori. Ognuno d’altronde reagisce come vuole alla vita e allo scorrere del tempo, e lui pare che semplicemente voglia vivere la sua vecchiaia in tranquillità, insieme a sua moglie, nella loro casa di Galbiate. Come possiamo leggere su Oggi, Adriano non aprirebbe neanche al prete per la benedizione di rito in casa.

Anche i figli lo vedrebbero e sentirebbero di raro, per questo non stupiscono le parole rilasciate da Ornella Vanoni in passato: “È una persona deliziosa, peccato non esca più di casa. Mi dicono che ha paura dei virus, e fa bene”. Naturalmente, a fare scalpore negli ultimi mesi è stato il caso riportato da Teo Teocoli, il quale non ha nascosto il suo disappunto nel non vedere più il suo amico di lunga data.

La malattia del figlio

Nella vita di Adriano Celentano ci sono stati alti e bassi come per tutti, e per “Il Mollegiato” sicuramente il periodo in cui il figlio si è ammalato di depressione è stato molto difficile da affrontare. Questo potrebbe aver influito a lungo andare dalla scomparsa dalle scene del padre, e ha influito sicuramente sul percorso del figlio Giacomo, il quale ha dovuto ritrovare sé stesso grazie all’aiuto principalmente della fede e di sua moglie Katia.

In merito a quel periodo, il fratello di Rosalinda e Rosita ha rivelato, come riporta anche notiziemusica.it: “La mia stessa famiglia faceva fatica a comprendermi“. Sicuramente, un periodo non facile per lui, anche se adesso ha trovato di nuovo il suo equilibrio sia in famiglia che al lavoro.