Uomini e Donne, il nuovo scandalo hot getta ombre sulla coppia: “Cosa fa tuo marito” | Si è messo in vetrina

Uomini e Donne e il caso hot che ha diviso l’opinione pubblica. La criticano per quello che fa il marito.

Il dating di Maria De Filippi ha da sempre appassionato il grande pubblico, il quale è curioso di sapere sia come andrà a finire tra le coppie che si sono create durante le varie edizioni, confermate o meno dalle varie scelte, che di come proseguirà poi la loro vita lontani dalle telecamere.

A Uomini e Donne ne abbiamo viste e ne stiamo vedendo un po’ di tutti i colori, in quanto si stanno creando delle dinamiche nuove, ma proseguono anche i soliti conflitti, come per esempio la diatriba tra Tina e Gemma. La Cipollari, infatti, quest’anno è sia opinionista che tronista.

Dopo la critica che Tina ha lanciato nei confronti di Orlando, visto che non ha ancora baciato Gemma, la risposta è arrivata da Maria, dopo che gli è stato fatto notare che anche lei non ha ancora baciato Cosimo: “Quando tu bacerai Cosimo, si vedrà se lui bacerà Gemma”.

A dimostrazione del fatto di quanto Uomini e Donne sia una costante fissa ormai per molte persone, sui social non si parla soltanto di quello che succede in studio, ma anche di un caso hot che ha diviso l’opinione pubblica.

Caos a Uomini e Donne: è finita tra di loro

Prima di parlarvi di quello che è stato definito come uno scandalo hot, vi rilasciamo alcune anticipazioni su Uomini e Donne, in quanto, stando alle indiscrezioni rilasciate da Lollo Magazine, le puntate a venire non faranno presagire nulla di positivo per la povera Gemma Galgani.

In merito proprio alla sua frequentazione con Orlando, leggiamo sul portale: “Gemma Galgani ha litigato pesantemente con Orlando e l’ha mandato a quel paese, dunque l’ha eliminato…“, in quanto sarebbe venuto a galla non solo che il cavaliere non sarebbe stato poi così tanto interessato alla dama torinese ma, inoltre: “Tina Cipollari ha portato in studio una segnalazione su di lui che lo vedrebbe fidanzato con una donna da 20 anni…“. Se questi rumors fossero confermati, sarebbe l’ennesimo due di picche per la Galgani?

La polemica hot che ha diviso l’opinione pubblica

Ma nelle ultime ore si parla soprattutto dell’ex tronista Elga Enardu e del marito Diego Daddi, con il quale sta vivendo una storia d’amore molto intensa. La polemica hot che li ha visti finire sotto i riflettori ha diviso l’opinione pubblica, con chi ha attaccato la donna per la scelta lavorativa del marito e chi invece li sostiene. Daddi avrebbe infatti intrapreso una carriera online in un noto portale per adulti, e la notizia ha scatenato una pioggia di critiche.

In merito all’apertura del profilo su Onlyfans di Daddi, la Enardu l’ha però difeso dalle critiche, come riportano da gossipetv.com, rimbeccando così un’utente particolarmente ostile: “Non mi interessa cosa fa tuo marito e tantomeno se a te va bene (questo non per menefreghiismo ma per rispetto)…”, riportando in totale 4 ragioni per cui appoggia il marito nella sua scelta di mostrarsi nel portale per adulti.