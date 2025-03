Gabry Ponte affossato dopo il trionfo a San Marino: “Non è un cantante!” | La strada per l’Eurovision si tinge di veleno

Dopo il trionfo a San Marino, Gabry Ponte è stato “attaccato” con una stoccata pungente. Che cos’è successo?

Gabry Ponte, classe 1973, non ha bisogno di presentazioni, in quanto il suo nome echeggia nella storia della musica elettronica italiana ormai da decenni. Era amato fin da quando produceva brani con gli Eiffel 65, i quali resteranno per sempre nel cuore dei fan.

Nei primi anni del 2000 era quasi impossibile trovare qualcuno che non ballasse e cantasse a squarciagola hit come Blue, Voglia di dance all night, Move your body e così via. In seguito, però, Ponte intraprende la sua carriera da solista, sperimentando sempre nuove sonorità e contagiando i fan con la sua passione e la sua attitudine alla sperimentazione di vari stili e contaminazioni.

La bravura di Gabry non si arresta ai confini nazionali: il DJ riesce a portare il suo genio anche all’estero, diventando quindi un’icona internazionale, collaborando con nomi di notevole prestigio.

Eppure, nonostante tutto, in queste ore si parla di lui per quella stoccata pungente emersa dopo la sua vittoria a San Marino. Cosa succederà all’Eurovision?

Le polemiche per l’Eurovision

Gabry Ponte ha trionfato a San Marino con il suo brano Tutta l’Italia, e rappresenterà quindi la piccola Repubblica all’Eurovision Song Contest 2025. Neanche il tempo di festeggiare, che in rete sono emerse due polemiche che hanno portato in molti a credere che Gabry potesse essere squalificato dalla competizione internazionale, come riportano da rds.it.

In pratica, c’è chi ha contestato un verso del brano che farebbe un riferimento alla politica italiana, tema vietato all’interno della kermesse, per non parlare di una nota, inserita su Wikipedia, dove qualcuno: “minacciava ironicamente di invadere lo Stato se gli abitanti non avessero ricambiato i voti all’Eurovision…”. A placare gli animi, però, ci hanno pensato direttamente gli organizzatori di Una voce per San Marino, i quali hanno ribadito: “L’EBU ha dato il via libera. ‘Tutta l’Italia’ non infrange il regolamento”.

Gabry Ponte e la stoccata dalla nota cantante

In una recente intervista rilasciata a Citofonare Rai Due, una famosa cantante ha voluto manifestare il suo disappunto a Paola Perego e Simona Ventura, lanciando una stoccata al collega Gabry Ponte.

Ecco che cosa ha rivelato Luisa Corna, reduce anch’essa dal San Marino Song Contest, come riportano da biccy.it: “Il fatto che negli ultimi anni a San Marino non hanno vinto le donne? Bisogna fare qualcosa, facciamo una protesta. Ma poi, ha vinto uno che non è un cantante, quindi facciamo un’altra protesta! Se canto Tutta L’Italia? Certo, ma qui non siamo in Italia!“. Chissà se Ponte risponderà prima di andare all’Eurovision…