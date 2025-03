Ferragni, il pancino non mente | II divorzio è ormai acqua passata, la famiglia si allarga ancora: la conferma sui social

Il pancino della Ferragni non ha lasciato alcun dubbio ai fan. Da adesso la famiglia si allargherà e tutto sembra essere ormai acqua passata.

La famiglia Ferragni è sicuramente finita al centro dell’attenzione mediatica negli ultimi mesi. A partire dal divorzio tra Chiara e Federico, concludendo poi con i recenti rumors di Fabrizio Corona. In queste ore, però, la Ferragni è finita nuovamente al centro dei riflettori.

La motivazione? Lo scatto con il pancione che ha subito emozionato tutti i fan. Dopo il divorzio burrascoso è finalmente tornato un po’ di sereno!

Le sorelle Ferragni sono sicuramente tra le influencer più seguite della nostra Nazione. Dopo il Pandoro-Gate, Chiara ha tuttavia visto un calo drastico di followers e gli ultimi mesi sono stati decisamente molto pesanti per lei. Nonostante lo scandalo, la sua famiglia si è sempre mostrata unita e al suo fianco, pronta a difenderla con i denti per non abbandonarla mai.

Dopo mesi molto difficili, è finalmente arrivata una buona notizia: la famiglia si allargherà e il pancino non lascia alcun dubbio.

Il nuovo inizio per la Ferragni

Se fino ad un anno fa i Ferragnez e i due figli rappresentavano la famiglia perfetta agli occhi dell’opinione pubblica, dopo le rivelazioni scioccanti di Fabrizio Corona il ‘teatrino’ è stato smascherato. Per settimane non s’è parlato d’altro, e Chiara Ferragni è finita nuovamente in cattiva luce. Non è quindi bastato il Pandoro-Gate a rovinare l’immagine dell’influencer e, inutile dirlo, non sono mancati i messaggi d’odio sui social. Però, dopo un lungo periodo no la famiglia Ferragni può finalmente tirare un sospiro di sollievo. La più grande delle sorelle, ossia Francesca, è in dolce attesa del suo secondogenito.

Proprio in questi giorni, la donna ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il gender reveal e l’immagine ha fatto emozionare tutti quanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni)

Il gender reveal di Francesca Ferragni

Al contrario di molti altri influencer, Francesca ha deciso di fare le cose in piccolo e annunciare in maniera semplice il sesso del bambino che porta in grembo. Si tratta di una femminuccia e, assieme al compagno Riccardo, lo ha annunciato proprio durante la Festa della Donna: “Buona festa della donna anche a te piccolina” ha poi scritto come didascalia sotto al post. Al centro della foto c’è il piccolo Edoardo, che stringe le scarpine rosa della sorellina in arrivo.

Insomma, il divorzio dei Ferragnez è ormai acqua passata e, adesso, la maternità di Francesca è la priorità per la famiglia Ferragni!