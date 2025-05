Uomini e Donne, epilogo crudele per la storica coppia: “Ho dovuto scegliere me” | Già pronte le carte per il divorzio

Ecco che cos’è successo con la storica coppia di Uomini e Donne, il cui epilogo ha lasciato tutti senza parole.

Uomini e Donne è uno dei programmi più longevi della storia Mediaset, in quanto il grande pubblico segue Maria De Filippi e tutto il resto dello staff con lo stesso affetto e intensità delle prime puntate.

Nel corso dei decenni abbiamo visto molte coppie trovare l’amore grazie al dating di Queen Mary, mentre altri non ce l’hanno fatta e altri ancora che si sono separati a metà del loro cammino, per tutta una serie di motivi.

Con l’avvento dei social poi, il pubblico ha iniziato a seguire i vari tronisti, dame e cavalieri anche al di fuori del programma, cercando di carpire ogni possibile scenario che sarebbe poi stato ufficializzato nel corso delle settimane.

Per questo i follower più fedeli avevano già iniziato a fiutare quel triste epilogo che sarebbe stato poi confermato in seguito per la nota coppia di Uomini e Donne. Ecco svelati i nomi dei due protagonisti.

Una storia che aveva fatto battere il cuore ai follower

I due protagonisti che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne di Maria De Filippi, erano partiti con il piede giusto, la loro sintonia era innegabile, tant’è che dopo essersi scelti ed essere convolati a nozze nel 2022, tornando in studio, avevano ricevuto molti applausi dopo aver confidato che avrebbero voluto allargare la famiglia.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto, fin quando i due ex coniugi hanno smesso di postare aggiornamenti di coppia, facendo nascere il dubbio nei fan più attenti. Così dopo tanti rumors, a confermare la loro rottura è stata lei, rivelando di aver scelto se stessa. Inoltre, in risposta a una fan che le aveva chiesto se si fosse separata realmente, l’ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato: “Sì, purtroppo la vita ci mette davanti a dure scelte. Ho dovuto scegliere me”.

Addio alla coppia di Uomini e Donne

È ufficiale: una delle ex coppie di Uomini e Donne che avevano trovato l’amore al Trono Over è giunta al capolinea, mettendo così fine al matrimonio. Parliamo di Angela Paone e Antonio Stellacci, gli ex dama e cavaliere che avevano fatto sognare i fan, i quali avrebbero voluto vederli novelli genitori, visto il forte desiderio di lei di diventare mamma.

A confermare questo addio ci ha pensato la Paone con questo post social in cui ha risposto a un utente preoccupato, come letto su gossipetv.com: “Tesoro mio io ti ringrazio di cuore, avevo da tempo capito che le strade si fossero divise, esistono persone che hanno le palle sotto, e altre che preferiscono stare con la testa sotto la sabbia. Io amo l’aria. Grazie per questo omaggio, sono tornata indietro con il tempo”.