Sonia Bruganelli massacrata dopo la rivelazione divisiva su Bonolis e i figli: “Amore a prima VISA” | Per lei nessuna pietà

La Bruganelli è finita nell’occhio del ciclone a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate. Altro che amore, era tutta questione di numeri!

Ormai si sa, Sonia Bruganelli è indubbiamente una donna senza alcun pelo sulla lingua, e quando si tratta di dire la sua non si tira certamente indietro. La sua onestà, tuttavia, non è apprezzata da tutti e la sua recente intervista è stata nuovamente motivo di dibattito in rete.

A detta di diversi utenti, infatti, la donna si sarebbe messa con Paolo Bonolis unicamente per un tornaconto personale. Ma ecco quali sono state le sue recenti dichiarazioni.

Come ben sappiamo, Sonia e Paolo sono stati una coppia unita e prolifica per moltissimi anni, e dal loro amore sono nati i bellissimi Davide, Silvia e Adele. Nel corso del tempo, tuttavia, la donna ha fatto discutere di sé per i suoi atteggiamenti e per alcune frasi piuttosto tranchant. Quando poi i due hanno annunciato la loro rottura, molti italiani hanno accusato la donna di non essere mai stata veramente innamorata del conduttore capitolino.

In queste ore, la Bruganelli è tornata su questo argomento chiacchieratissimo e ha voluto spiegare i veri motivi della loro separazione.

L’intervista chiacchieratissima di Sonia Bruganelli

Sonia è stata recentemente ospite di Giulia Salemi nel podcast ‘Non lo faccio X moda‘. Durante l’intervista, l’influencer ha voluto chiederle di Paolo, e dei motivi per cui la donna ha deciso di prendere la sua strada. “Col passare del tempo, succede Silvia, prima di Silvia un’interruzione di gravidanza che non volevo… Quindi, poi la vita ti porta a crescere insieme, a modularsi, e io mi ritrovo che, non essendo un tavolino, dai 23 ai 49 sei un’altra persona“.

Le parole della Bruganelli, tuttavia, hanno acceso un dibattito mediatico senza precedenti e non sono mancati i commenti negativi.

Gli utenti e le critiche dopo queste dichiarazioni

A detta di molti, l’espressione “Succede Silvia” è stata a dir poco di cattivo gusto. Silvia è infatti la figlia di Paolo e Sonia che, a causa di un’ipossia durante la fase del parto, avrebbe subito dei danni permanenti a livello cognitivo. Non sono poi mancati i commenti del tipo: “Innamorata della carta di credito“, oppure: “Amore a prima VISA“. Qualcuno ha poi aggiunto: “Penso che Laura Freddi sarebbe stata la compagna ideale! È umana almeno“. Oltre il danno, la beffa.

Ma alla fine, solo una madre conosce a fondo il proprio cuore e il proprio vissuto. Specialmente con i figli.