Lacrime amare per Amadeus, la malattia ha avuto la meglio su di LEI: “Non dimenticherò” | L’ultimo abbraccio gli ha toccato il cuore

Amadeus e il terribile addio che ha sconvolto i telespettatori italiani. Il messaggio condiviso sui social è stato un colpo al cuore.

In queste ore, una notizia sconvolgente ha scioccato gli italiani e il conduttore Amadeus. L’uomo ha dunque deciso di condividere un messaggio d’amore sui social, che è immediatamente divenuto virale e ha emozionato milioni di utenti.

Il triste addio ha lasciato un vuoto nel cuore di moltissime persone e, inutile dirlo, in queste ore non si sta parlando praticamente d’altro.

Come ben sappiamo, Amadeus per moltissimi anni ha condotto il game show Affari Tuoi, lasciato adesso in eredità a Stefano De Martino. Nel corso delle diverse edizioni, il conduttore ha avuto il piacere di incontrare decine e decine di pacchisti, provenienti da ogni Regione, ognuno con una storia e un bagaglio d’esperienza diverso. Purtroppo, proprio in queste ore un triste annuncio ha lasciato senza parole i telespettatori, e l’immagine condivisa sui social da Amadeus si è rivelata un’ulteriore batosta.

La giovane donna è venuta a mancare pochi giorni fa, e gli italiani hanno deciso di mandare un grandissimo abbraccio mediatico alla sua famiglia.

Addio ad Harley, la giovane pacchista di Affari Tuoi

I fan della trasmissione, si ricorderanno alla perfezione di Harley, la giovane pacchista che nel 2024 ha rappresentato il Friuli Venezia Giulia. Oltre a scaldare il cuore degli italiani con il suo bellissimo sorriso, la ragazza aveva parlato della sua terribile battaglia contro il cancro all’utero. Assieme a suo marito Andrea, Harley riuscì a vincere 20.000€ e la sua storia è rimasta incisa per sempre all’interno della trasmissione. Lo stesso Amadeus rimase colpito dalla tenacia che la contraddistingueva e, fu il primo a tifare per lei durante il gioco.

Purtroppo però, proprio in queste ore il marito ha annunciato sui social che Harley è venuta a mancare. Inutile dire che il web si è riempito di messaggi d’amore nei suoi confronti.

Amadeus e il messaggio condiviso sui social

Come riportato da Novella2000, lo stesso Amadeus ha deciso di condividere sui social una foto assieme alla giovane pacchista, in cui si vedono i due stretti in un abbraccio affettuoso. Dopodiché, l’uomo ha scritto: “Un abbraccio che non dimenticherò. Ciao Harley”. Un messaggio semplice, ma allo stesso tempo di una profondità incredibile, che ha commosso i followers del conduttore e i telespettatori italiani. D’altronde, Harley era un’anima dal cuore d’oro, che difficilmente le persone potranno dimenticare.

Ed è proprio per questo che anche noi della redazione di LoSpettacolo mandiamo un caloroso abbraccio alla sua famiglia e a suo marito.