Carly Tommasini, la confessione strappalacrime sulla madre: “Ci siamo lasciate così” | L’ultimo saluto prima dell’intervento

Ecco qual è stata la rivelazione di Carly Tommasini in merito al congedo da sua madre prima dell’intervento.

Carly Tommasini è una nota modella, influencer e attivista molta nota in Italia, soprattutto per i temi che affronta a livello di sensibilizzazione circa l’identità di genere e i diritti delle persone transgender.

Ha iniziato come make-up artist, concentrandosi totalmente sulla moda, passione che l’avrebbe “salvata” dagli stereotipi di genere che l’hanno colpita in passato. Carly è apparsa anche in televisione, ed è stata anche ospite a diversi podcast, dove ha rilasciato molteplici interviste.

Il suo nome attualmente è sotto i riflettori, essendo una dei naufraghi partiti per l’Honduras in questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi, capitanata da Veronica Gentili e commentata da Simona Ventura.

In questo particolare caso, però, non si parla della Tommasini in veste di naufraga, ma del suo ruolo di figlia. Ecco che cosa ha rivelato.

Il rapporto di Carly Tommasini con i suoi genitori

Come abbiamo detto in apertura, Carly Tommasini è approdata ad Honduras: staremo a vedere nel corso delle puntate se questa edizione raggiungerà lo share di un tempo, anche se l’inizio appare promettente.

In merito alla Tommasini, i fan non vedono l’ora di conoscere la loro beniamina ancora più nel dettaglio, con rivelazioni magari inedite che la naufraga potrebbe far trapelare proprio sull’isola. A prescindere da cosa succederà nel noto reality Mediaset, sappiamo che Carly ha un rapporto molto diverso con i suoi due genitori. Come possiamo leggere su libero.it: “Descrivo sempre mio padre come il bullo della mia vita. Per fortuna ho avuto una madre che ha colmato quel vuoto, ed ha fatto molto, sia da figura materna che da figura paterna…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carly Tommasini (@carly_tommasini)

Il saluto di Carly a sua mamma

Un rapporto molto forte, quello con la madre, come ha rivelato la stessa Carly in un toccante post di Instagram: “Mia mamma mi ha insegnato che noi donne siamo gli uomini più forti del mondo, è servito volare perdendomi tra le nuvole per rendermene conto…”.

Carly ha poi descritto l’ultimo saluto con la mamma poco prima dell’intervento di transizione a Bangkok, viaggio in cui la genitrice l’aveva accompagnata: “Ci siamo lasciate così, quella notte, allo scoccare della mezzanotte… ho compreso che il potere della sorellanza disintegra ogni barriera, che tra una madre e figlia si eredita una risorsa che sfugge alle infrastrutture della scienza, invisibile ad ogni microscopio, in grado di viaggiare tra le parti…”.