Fedez, il clamoroso retroscena sul bacio malandrino: “Duranta la puntata di Sanremo…” | Nuovo smacco alla Ferragni

Dopo la loro rottura definitiva, sono emerse ulteriori novità sui Ferragnez. Il retroscena sul bacio malandrino dato in pasto alle masse.

Ad un anno di distanza dalla rottura dei Ferragnez, continuano ad emergere ancora oggi dei dettagli in più sulla loro turbolenta relazione. Proprio in queste ore, infatti, qualcuno avrebbe parlato di un bacio malandrino di Fedez, avvenuto proprio durante il Festival di Sanremo 2023, quando la moglie era stata ingaggiata come co-conduttrice.

Inutile dire che il dettaglio inaspettato ha sconvolto tutti gli italiani, e in queste ore non si sta praticamente parlando d’altro.

Purtroppo, tra Fedez e Chiara Ferragni le cose sono finite nel peggiore dei modi e la loro presunta famiglia del Mulino Bianco si è rivelata infine un’autentica montatura. A smascherare appieno la coppia è stato proprio Fabrizio Corona che, all’interno del suo canale YouTube Falsissimo, ha raccontato di tutti i tradimenti che entrambi si sarebbero inflitti nel corso degli anni.

A più di un anno dalla loro rottura, tuttavia, qualcuno è tornato a parlare di un bacio malandrino di Fedez..

Il bacio che sconvolse gli italiani

In molti si ricorderanno di quando, nel 2023, Chiara Ferragni affiancò Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo. Il suo monologo e i suoi outfit pazzeschi convinsero il pubblico ma (e c’è sempre un ma) Fedez, durante la finale, finì per rubarle la scena. Il famoso bacio tra il rapper e Rosa Chemical, che gareggiava come concorrente con la canzone Made in Italy, lasciò a bocca aperta gli italiani, e fu proprio un motivo per cui i Ferragnez discussero pesantemente dietro le quinte.

Proprio in queste ore, il cantante trasgressivo Rosa Chemical è tornato a parlare dell’accaduto, e ha raccontato una chicca in più sul bacio.

La verità dietro a questa effusione di Fedez e Rosa Chemical

Come riportato da Novella2000, Rosa Chemical è stato ospite di una puntata del podcast Mondo Cash, dove gli è stato chiesto appunto di parlare del bacio con Fedez. A questo punto, il ragazzo ha spiegato che si è trattato di un gesto pianificato precedentemente a tavolino: “Se il bacio con Fedez era preparato? Sì. Era studiato a tavolino. Chiara Ferragni non lo sapeva. L’aveva detto a Muschio Selvaggio durante la puntata di Sanremo. Lui mi fa: ‘Sono in prima fila, vieni a darmi un bacio’ e io sono andato”.

Inutile dire che le parole di Rosa Chemical hanno sconvolto gli italiani e sono state sicuramente l’ennesima batosta per la Ferragni!