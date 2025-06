Doccia fredda per Francesca Tocca, sedotta e abbandonata dopo l’addio a Raimondo | Beccato sul fatto: “Ci ha provato con lei…”

Altro che nuova storia d’amore! Per Francesca Tocca, dopo Raimondo Todaro, si sarebbe trattato dell’ennesima delusione…

Negli ultimi mesi, si è sentito parlare più e più volte della rottura definitiva tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Dopo aver fatto sognare gli italiani, i due hanno deciso di intraprendere due strade diverse ed andare avanti. Tuttavia, per la bellissima ballerina di latino-americano, le delusioni non sono ancora finite e la sua nuova fiamma le avrebbe nascosto qualcosa di grave..

Inutile dire che l’indiscrezione è divenuta immediatamente virale sui social, e in questo ore non si sta parlando praticamente d’altro. Ma ecco cosa sarebbe accaduto.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono stati una coppia fissa (sia nel ballo che nella vita) per moltissimo tempo. Dal loro amore è nata poi la figlia Jasmine e la loro famiglia ha fatto sognare gli italiani in tutti questi anni. Tuttavia, a causa di alcuni presunti tradimenti di lei e di incompatibilità irrisolte, i due hanno deciso di chiuderla definitivamente, e di separarsi.

Qualche mese dopo la loro rottura, voci di corridoio avevano poi parlato di un possibile nuovo flirt per lei. Ma ecco di chi si sarebbe trattato.

Il parrucchiere che avrebbe fatto breccia nel cuore di lei

Qualche settimana fa, si era sentito parlare di un nuovo possibile flirt tra Davide Greco (hairstylist di moltissimi rapper) e la ballerina Francesca Tocca. I due erano stati visti e fotografati assieme e, dato lo stretto legame di lui con alcuni personaggi dello spettacolo, in molti avevano presupposto che si fossero conosciuti tramite amici in comune.

Tuttavia, proprio in queste ore, Deianira Marzano ha condiviso sulle proprie storie Instagram una vera e propria bomba.

L’ennesima batosta per Francesca Tocca

La regina del gossip italiano ha condiviso il messaggio che una ragazza anonima le avrebbe mandato, con scritto: “Ciao Deianira sono a Palermo, ieri Davide Greco era al concerto di Gigi D’Alessio e ci provava con la mia amica, se n’è andato a cena fuori con amici e ha chiesto alla mia amica di vedersi“. Dopodiché, la Marzano ha domandato ai suoi followers se ne sapessero qualcosa, e soprattutto se il parrucchiere stesse ancora con la Tocca. Le ipotetiche corna sono comunque immediatamente divenute virali e in molti si sono dispiaciuti per la ballerina (un po’ sfortunatella in amore).

Non ci resta quindi che vedere se la Tocca confermerà o meno la cosa e se, soprattutto, riuscirà a trovare il suo vero amore!