Uomini e Donne, bordata feroce alle corteggiatrici di Gianmarco: “Ma quano siete false!” | L’ex di Temptation non ha pietà

La frecciatina a tutte le corteggiatrici di Gianmarco. Il noto volto dello spettacolo non ha utilizzato mezzi termini per dirlo.

In queste settimane, Gianmarco Steri è salito sul trono di Uomini e Donne, dopo il bruciante NO ricevuto da Martina. Le migliaia di ragazze interessate a lui, però, hanno destato la curiosità di un noto volto dello spettacolo.

L’uomo ha quindi deciso di condividere il suo pensiero sui social, commentando senza pietà le bellissime ragazze scese per il tronista.

Questa edizione di Uomini e Donne è particolarmente seguita dagli italiani, e il trono di Martina De Ioannon ha emozionato tutti quanti. Anche la stessa Maria De Filippi si è complimentata con la ragazza, per aver riportato un po’ di hype al trono giovani. Nonostante la sua scelta sia stata Ciro, Gianmarco è stato gentilmente invitato dalla conduttrice ad occupare il posto di Martina.

E indovina? Migliaia di ragazze hanno deciso di presentarsi ai casting e, mai come prima, fuori da Cinecittà c’era una fila chilometrica.

In nuovo trono di Gianmarco Steri e le critiche

Ad aver affascinato tutte queste ragazze è stata sicuramente la genuinità e il cuore d’oro di Gianmarco. I suoi valori e la sua dolcezza, lo hanno reso uno dei ragazzi più desiderati della nostra Nazione. La redazione ha infatti condiviso il numero di ragazze che hanno provato a diventare una sua corteggiatrice: ben 10.000. Inutile dire che la cosa ha sconvolto tutti quanti e, proprio durante una puntata, è stato mostrato a Gianmarco un video contenente i centinaia di volti.

A commentare l’accaduto è stato poi Lino Giuliano. Protagonista di questa edizione di Temptation Island e amico di Martina.

Le parole di Lino Giuliano

Come riportato da IsaeChia, Lino ha commentato così le centinaia di corteggiatrici per Gianmarco: “Ho visto tutte queste ragazze scese per Gianmarco a corteggiarlo, erano persone obbligate a farlo. Non farlo perché volevano corteggiare Gianmarco, obbligate perché volevano apparire sui social”. A detta del’ex volto di Temptation Island, nessuna sarebbe realmente interessata al ragazzo, ma piuttosto al desiderio di apparire in televisione per ottenere un po’ di notorietà. “‘Cerchiamo l’uomo della nostra vita’ con il telefono in mano a pubblicare sui social che erano scese per il tronista. Ma quanto siete false, mamma mia!”

Per la prima volta, Lino Giuliano ha ottenuto il consenso da parte di diverse persone, e sono in molti a pensarla come lui!