Pier Silvio Berlusconi inchiodato dall’ex di Mediaset: “Non sono mai stato trash!” | Stessa fine della D’Urso

La confessione del noto volto di Mediaset su Pier Silvio Berlusconi. Il racconto ha spiazzato tutti i telespettatori italiani.

Pier Silvio Berlusconi è a capo dell’azienda Mediaset e, dopo suo padre, ha deciso di fare un po’ di ‘pulizia’. Lo abbiamo visto, ad esempio, con Barbara D’Urso, ma non è finita qua! In queste ore ha infatti parlato l’ex volto del Biscione, che ha accusato pesantemente l’uomo.

A detta sua, gli sarebbe stato riservato un bruttissimo trattamento, e deve essere persino finito nella ‘black list’ di Berlusconi.

Mediaset è sicuramente uno dei monopoli televisivi della nostra Nazione. Rivale storica della Rai, vede a capo di ogni decisione Pier Silvio Berlusconi, imprenditore, nonché figlio dell’ex premier. Da quando l’uomo ha preso le redini dell’azienda, le cose sono state leggermente modificate e alcuni personaggi estromessi. La povera Barbara D’Urso, ad esempio, è stata mandata via senza alcun apparente motivo ed è stata poi sostituita da Myrta Merlino.

In queste ore, un altro noto volto di Mediaset ha deciso di dire la sua, e si tratta proprio di Giovanni Ciacci.

Giovanni Ciacci: perché è finito nel dimenticatoio

Giovanni Ciacci e il suo iconico pizzetto blu erano sicuramente degli ospiti ideali per i salotti televisivi Mediaset. Da diversi anni a questa parte, tuttavia, l’uomo è finito nel dimenticatoio, ma come mai? Lo ha spiegato durante una sua recente intervista per Caterina Balivo a La Volta Buona e le sue parole hanno lasciato di stucco i telespettatori: “Avevo un contratto con Mediaset di due anni e non potevo andare da nessun’altra parte…”. Per la prima volta dopo due anni, Giovanni è tornato in televisione, per raccontare di come, dopo la sua squalifica al Grande Fratello VIP, sia finito nella black list dei vertici di Mediaset e mai più richiamato.

Le accuse di bullismo nei confronti di Marco Bellavia e quell’edizione più che discussa del reality, furono una ‘condanna’ per Ciacci.

Le accuse a Pier Silvio Berlusconi

Dopodiché, l’uomo ha spiegato a cuore aperto che, se avesse avuto una sfera magica per prevedere il futuro, forse non sarebbe neppure entrato dentro la casa più spiata d’Italia. “Non mi sento una vittima, anche perché io non mi ritengo una persona trash… Io non ho mai avuto il piacere di incontrare Pier Silvio Berlusconi, però conoscevo suo padre Silvio molto bene,” ha spiegato poi. Come riportato da IlMessaggero, Giovanni ha poi aggiunto che la black list televisiva è un fenomeno assai comune e, prima di lui, molti altri volti dello spettacolo ci sono finiti, sfortunatamente.

Non ci resta quindi che augurare il meglio a Giovanni Ciacci e di vederlo nuovamente in televisione con i suoi commenti senza peli sulla lingua!