Milly Carlucci nei guai dopo le rivelazioni di Elettra Lamborghini, il retroscena assurdo su Ballando: “Fanno così con tutti!

Le rivelazioni della Lamborghini sulla Carlucci che hanno lasciato i telespettatori senza parole. Adesso la conduttrice è nei guai!

Elettra Lamborghini, proprio in queste ore, ha rilasciato durante un’intervista delle rivelazioni shock sulla conduttrice Milly Carlucci. I telespettatori italiani non si sarebbero mai aspettati un retroscena simile su Ballando con le Stelle e in queste ore non si sta parlando d’altro.

Ma cosa ha rivelato la bellissima influencer? E perché il nome della conduttrice è finito al centro di varie polemiche? Scopriamolo subito assieme.

Come ben sappiamo, la cosa più bella di Elettra Lamborghini è la sua solarità e spontaneità. Il suo nome non è l’unica cosa che l’ha resa famosa, ma anche la sua bellissima personalità. Oltre a questo, Elettra non ha neppure un pelo sulla lingua e non si perita certamente a dire come la pensa. Durante una sua recente intervista, infatti, la ragazza ha voluto parlare di un retroscena di un noto programma televisivo: Ballando con le Stelle.

Inutile dire che le sue parole sono poi divenute virali sui social e hanno lasciato senza parole i telespettatori italiani.

Elettra Lamborghini e la sua esperienza a Ballando

Durante questa edizione di Ballando con le Stelle, l’influencer si è cimentata nei panni di latinista per una notte, apparendo durante una puntata come ospite. La cosa assurda? Si muoveva su quei tacchi come se fosse una ballerina professionista! I complimenti non sono tardati ad arrivarle e, dopo mesi di distanza, Elettra ha deciso di svelare un piccolo segreto.

Lo ha raccontato proprio durante una sua intervista a Supernova da Alessandro Cattelan e, inutile dirlo, le sue parole hanno messo nei guai Milly Carlucci.

La confessione scioccante dell’influencer

Quando Cattelan le ha chiesto di parlare di questa sua piccola esperienza, Elettra ha esordito dicendo così: “Io non avevo mai visto quel programma francamente, anche se è molto bello e divertente”. Come riportato da Biccy, la ragazza ha poi spiegato un dettaglio inaspettato, ovvero che lo staff l’avrebbe ricoperta di lusinghe e moine: “Sei bravissima, canti benissimo, sei bellissima, sei magrissima. Io ho pensato ‘cavolo è il programma più bello della mia vita e mi hanno pure pagata’… E niente! Non lo avevo capito che lo fanno con tutti gli artisti”. A detta della Lamborghini, si tratterebbe quindi di un modus operandi ideato per far firmare alle persone il contratto per l’anno successivo. Elettra, però, ha preferito mettersi da parte, senza cascare nel ‘trabocchetto’.

Chissà come reagirà adesso Milly Carlucci, dopo che Elettra Lamborghini ha smascherato questi retroscena sulla trasmissione…