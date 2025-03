Coma Cose, la hit Cuoricini conquista anche la regina dell’hard | Il video in auto ha fatto il giro del mondo

Il brano ‘Cuorici’ dei Coma Cose ha spopolato in tutto il mondo e a cantarlo è anche la regina dell’hard. Il video è super virale.

Dopo il successo di ‘Cuoricini’, i Coma Cose sono sulla bocca di tutti quanti. In queste ore, inoltre, un video della famosa regina dell’hard è spopolato in rete. La stessa pornoattrice è impazzita per il brano della coppia.

Ma di chi si tratta? E perché il video è divenuto subito virale sui social? Non ci resta che scoprirlo assieme.

Questa edizione del Festival di Sanremo ha visto moltissimi brani in gara diventare dei veri e propri successi. Tra i più ascoltati troviamo ‘Volevo essere un duro’ di Lucio Corsi, ‘Balorda Nostalgia’ del vincitore Olly, ‘La cura per me’ di Giorgia e ‘Cuoricini’ dei Coma Cose. Proprio quest’ultimi, in queste ore, sono finiti al centro dell’attenzione per un video divenuto virale sui social.

Inutile dire che la reazione del web è stata a dir poco esplosiva. Ma ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Il video divenuto virale sui social della regina dell’hard

A far spopolare ancora di più la canzone, è stata proprio Mia Khalifa, una famosa ex pornoattrice che, proprio in queste ore, è volata in Italia per la fashion week di Milano. Ma cosa c’entra la regina dell’hard con la coppia di cantanti e la loro canzone del Festival di Sanremo? Beh, un video pubblicato proprio dalla donna sui social ha divertito tutti quanti e sorpreso il mondo intero.

Mentre si trovava all’interno del proprio Uber, la donna ha sentito in radio la canzone dei Coma Cose e ha deciso di coinvolgere i followers in una simpatica clip.

La cara vecchia Mia Khalifa che scopre cuoricini dei coma cose ma cantando arancini arancini. Multiversissimo. pic.twitter.com/eqMEmq4pKr — Il Pucci (@PucciPedia) February 26, 2025

‘Arancini’ come nuova versione di ‘Cuoricini’

Mia Khalifa ha cominciato il suo video dicendo: “Italiani, ho bisogno del vostro aiuto..” Dopodiché, ha spiegato di aver sentito questa canzone in radio che l’aveva particolarmente colpita, ma di cui si ‘ricordava’ solamente le parole del ritornello. “Arancini, arancini, arancini..”, ha poi intonato a gran voce, storpiando involontariamente il testo originale. La regina dell’hard, anziché capire la parole ‘cuoricini’, l’aveva confusa con il nome della deliziosa pietanza siciliana. Non è mancato poi il commento sotto al post dei Coma Cose, che divertiti le hanno detto il vero titolo della canzone.

Questo video in auto ha poi fatto il giro del mondo e, inutile dirlo, ha strappato un sorriso a tutti quanti!