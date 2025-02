Un medico in famiglia, Lino Banfi pronto al gran ritorno in TV | È tutto vero: bisnonno Libero aspetta solo la chiamata

Veramente Lino Banfi è pronto a tornare a Un Medico in Famiglia? È tutto vero, il bisnonno più amato d’Italia aspetta solo una chiamata.

Lino Banfi è uno degli artisti del mondo dello spettacolo più versatili di sempre, in quanto riesce in ogni cosa che fa, che sia l’attore, il comico, lo sceneggiatore e anche il cabarettista. Vanta uno storico lavorativo lungo pagine e pagine.

Diciamo che sono due i gruppi più importanti a cui fanno parte i suoi amati fan: quelli che lo seguono fin dagli esordi che hanno visto le varie performance di Banfi insieme ad attrici quali Edwige Fenech, e chi lo conosce principalmente per il ruolo di nonno Libero in Un Medico in Famiglia.

Nella prima parte della sua carriera, il grande attore ha fatto ridere l’Italia con le sue battute e il suo vocabolario “totally made by Lino“, mente nella seconda parte ha scaldato il cuore dei fan, emozionandoli, facendoli ridere e anche commuovere, con quello che sarebbe diventato il nonno più amato d’Italia.

Per questo non stupisce il fatto che dopo questa notizia, la rete abbia “alzato le antenne”. Veramente Lino tornerà in Un Medico in Famiglia? Il bisnonno Libero aspetta solo una chiamata per accendere i motori.

Lino Banfi e la magia di Un Medico in Famiglia

Era la fine degli anni ’90 quando abbiamo conosciuto la famiglia Martini di Un Medico in Famiglia ed è subito iniziata la magia. È stata una delle fiction più amate e seguite di sempre, raggiungendo dei picchi altissimi di share.

In molti speravano che nonno Libero e colleghi potessero recitare per sempre in quella serie, che ha cambiato per sempre la televisione per come la conoscevamo fino a quel momento, ma purtroppo si sa, ogni cosa ha un inizio e una fine, anche se sono in molti che chiedono ancora a gran voce il ritorno. In attesa di qualche scoop, i fan più sfegatati e anche quelli recenti si godono le repliche su Netflix, ma nelle ultime ore Lino Banfi ha rilasciato un’intervista assai inaspettata…

Nonno Libero è pronto a tornare

Veramente Lino Banfi è pronto a tornare a Un Medico in Famiglia? Nonno Libero ha rivelato a Un Giorno da Pecora: “Sarebbe bello fare una serie di quattro o cinque puntate per salutare il pubblico dopo tanti anni…”.

Molti fan non vedrebbero l’ora di ritrovare l’amata famiglia Martini al completo, mentre altri temono che, dopo tanti anni, la magia possa spezzarsi con un nuovo show. D’altronde, lo sappiamo: i sequel non sempre ottengono l’effetto sperato. Noi non sappiamo cosa succederà, quel che è certo, però, è che nonno Libero quella chiamata dalla Rai l’aspetta ancora e, se dovesse mai arrivare, lui sarebbe subito pronto a partire, magari con un appellativo diverso: “A quel punto mi sono detto che sarebbe bello rifarlo, e magari ora che sono bisnonno potrei essere… Bisnonno Libero“. Cosa ne pensate?