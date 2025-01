Amici, Alessandra Celentano su tutte le furie: “Solito porcile!” | La punizione durissima coinvolge tutti i Prof

Cosa sarà mai successo di così tanto grave ad Amici per mandare Alessandra Celentano su tutte le furie? La punizione coinvolge tutti i Prof ed è molto dura.

Amici non ha bisogno di grandi presentazioni, in quanto i fan più fedeli seguono il noto talent fin dagli esordi e, nel corso degli anni, Maria De Filippi e la sua squadra sono riusciti a far appassionare sempre più aficionados.

Sono molti gli aspiranti ballerini e cantanti che sperano di avere un’occasione, anche perché costruire una carriera come quella di Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Elodie, The Kolors, Angelina Mango ed LDA, ad esempio, sarebbe un sogno per tutti.

Chi ha la fortuna di ricevere la maglia del serale dovrà sottoporsi alle varie prove che i Prof richiedono e dal loro impegno si decreterà alla fine il vincitore. Nonostante gli anni siano passati, però, c’è purtroppo un dettaglio che accomuna tutti gli studenti.

Ed è proprio in merito a questo atteggiamento che Alessandra Celentano è andata su tutte le furie. La sua punizione molto severa coinvolge tutti i Prof, e i fan di Amici tremano. Ecco che cos’è successo.

La new entry ad Amici

Prima di parlarvi di cos’è che ha fatto arrabbiare tanto Alessandra Celentano, volevamo parlarvi della new entry che si è seduta tra i banchi di Amici e che sta facendo discutere la rete, in quanto sono in molti a giurare di averlo già visto… e in effetti hanno ragione.

Parliamo di Antonio Affortunato, il “ballerino modern” come si è definito lui stesso, anche se ha iniziato con la “danza latino-americana”. Per chi non lo sapesse, il nuovo allievo non è sicuramente un novellino della danza e neppure del mondo televisivo, in quanto ha preso parte a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci, Viva Rai 2 e a A tutto cuore, di Claudio Baglioni. Nonostante il suo ragguardevole background, chissà se anche lui fra qualche settimana sarà richiamato dalla Prof Celentano… Ma ecco che cos’ha fatto infuriare la granitica docente di danza ad Amici.

La punizione di Alessandra Celentano

Tornando ad Amici, i fan sono rimasti attoniti dopo aver visto Alessandra Celentano su tutte le furie per via di quella inadempienza reiterata dagli allievi nonostante i suoi precedenti sopralluoghi e le ripetute ramanzine. La sua decisione coinvolge tutti i Prof, e la punizione è durissima.

Stiamo parlando ovviamente del fatto che gli allievi continuino immancabilmente, edizione dopo edizione, a non pulire la Casetta. L’anno scorso abbiamo visto Maria De Filippi imbufalita per lo stesso motivo e quest’anno anche Alessandra ha voluto dire la sua, come riportano da Novella 2000: “Spesso bazzico dove ci sono i monitor per vedere cosa succede in casa. La casa è il solito porcile, molto sporca. Tranne il giorno della puntata, perché questo?”. Così, dopo essersi appuntata il nome dei suoi allievi meno meritevoli, ha decretato che essi dovranno pulire l’abitazione finché saranno nello show, invitando poi tutti i Prof a fare lo stesso con i rispettivi allievi. Inutile dire che i colleghi hanno accettato all’unisono.