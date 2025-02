Antonella Clerici annientata dopo la violenta aggressione: “Ma siamo nel Medioevo?” | Ne porterà sempre i segni

Antonella Clerici e le parole in diretta dopo la terribile aggressione. La conduttrice non ha utilizzato mezzi termini per dirlo.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e seguite della nostra Nazione. Proprio in queste ore, però, la donna è finita al centro dell’attenzione a seguito di un duro sfogo fatto durante la diretta televisiva di È sempre mezzogiorno.

La donna, paladina della giustizia e dell’amore, ha deciso di parlare a cuore aperto di una triste vicenda di queste ore. Ma ecco di cosa si tratta.

Come ben sappiamo, Antonella Clerici ha una grandissima personalità, che le ha permesso di diventare una delle colonne portanti della pubblica emittente. Da diverso tempo a questa parte è la timoniera della trasmissione culinaria È sempre mezzogiorno. Attraverso la sua simpatia e il suo sorriso sempre stampato sul volto, Antonella è riuscita ad entrare ancora una volta nel cuore degli italiani.

In queste ore però, la donna ha deciso di mettere da parte la sua solarità, per parlare di una questione decisamente importante.

Antonella Clerici sul fatto di cronaca di questi giorni

Durante una delle ultime puntate di È sempre mezzogiorno, Antonella ha deciso di prendersi un momento per parlare di un recente fatto di cronaca: un ragazzo è stato picchiato dal padre dopo aver fatto coming out e aver parlato della sua omosessualità. Inutile dire che la notizia è stata discussa e raccontata per giorni, lasciando un forte senso di amarezza in gran parte delle persone. Il giovane che ha vissuto questo trauma, infatti, porterà sempre i segni a livello psicologico. Proprio per questo, la Clerici ha voluto fare un appello durante la sua trasmissione televisiva.

D’altronde, la conduttrice è da sempre una grande ambasciatrice del movimento LGBTQIA+ e non è la prima volta che parla in diretta di una vicenda simile.

Le parole e lo sconforto della conduttrice

Antonella ha esordito dicendo: “Siccome io leggo tanto, ogni tanto mi piace condividere con voi, o sui social, le cose belle che leggo. Poi leggo anche cose brutte, di cui parleremo”. Dopodiché, la conduttrice ha raccontato della vicenda, e ha aggiunto: “Ma siamo nel Medioevo? Ditemi”. Antonella ha poi concluso facendo un appello alle donne e alle madri di educare sempre i propri figli maschi, e di non permetter loro di comportarsi in questa maniera. Un modo efficace e diretto per sensibilizzare i suoi fan sull’argomento.

Non ci resta quindi che sperare in un domani migliore e, come direbbe Antonella Clerici, di non tornare ai tempi del Medioevo.