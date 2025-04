Ultim’ora Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina rompe il silenzio: “È il caso di spostarlo in psichiatria” | Ecco come sta davvero

Ecco quali sono state le parole della figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina, in merito alle sue condizioni di salute.

La notizia della insidiosa malattia che ha colpito il dinamico Vittorio Sgarbi ha lasciato tutti quanti senza parole, in quanto nessuno avrebbe mai immaginato questo scenario per il famoso critico d’arte e politico.

Il suo carattere volitivo ha sempre diviso l’opinione pubblica ma, a prescindere da questo, nessuno può smentire la sua grande cultura e la vivace intelligenza che abbiamo imparato a conoscere da decenni.

Per non parlare dei suoi famosi sfoghi, che hanno fatto la storia. “Capra!” è stato uno di questi, ed è diventato uno dei meme più diffusi sui social.

Eppure, di recente abbiamo appreso che Sgarbi non sta bene, e a confermare questa situazione ci ha pensato sua figlia Evelina, la quale ha aggiornato i numerosi fan che da giorni chiedono notizie del celebre padre.

Le parole sulla depressione dell’amico di Vittorio Sgarbi

Sappiamo che Vittorio Sgarbi è ricoverato da diversi giorni presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove sta vivendo una battaglia interiore notevole che l’ha fatto chiudere in sé stesso, e che gli ha tolto anche la voglia di mangiare. A parlare della sua condizione era stato lo stesso critico d’arte, che aveva rivelato: “La mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo, così esistono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare…”.

A parlare della sua condizione, anche l’amico Marcello Veneziani che al Corriere della Sera aveva raccontato: “Il suo universo si sta restringendo: drammatico per chi è stato convinto di poter cavalcare il mondo… conoscendo Vittorio, non escludo affatto un risorgimento personale. Penso che potrebbe riuscire a ritrovare il giusto impeto per riprendere la sua strada…”.

Evelina Sgarbi parla delle condizioni attuali del padre

Evelina Sgarbi, durante una recente ospitata a La Volta Buona, ha riportato le condizioni attuali di salute di suo padre Vittorio Sgarbi, lasciando tutti senza parole, come riportano da Vanity Fair: “Sta molto male, non pensavo fosse così grave la situazione. Mi ha un po’ scosso vederlo così… Tutti conosciamo la sua vitalità. È stato abbastanza pesante…”.

Per poi spiegare: “Non mangia, non parla, non risponde al telefono. A volte, semplicemente, si chiude. Mia sorella è andata a trovarlo, mio fratello assolutamente no… Penso che sia il caso di spostarlo in psichiatria…“. Sgarbi infatti ha altri due figli oltre a Evelina, Alba e Carlo, ma con la prole avrebbe sempre avuto un rapporto un po’ complicato. In passato infatti aveva dichiarato: “Sono solo un genitore biologico… Io non ho mai pensato: sto con una donna e farò un figlio, e quindi non sono padre nella volontà. Poi, voglio bene lo stesso ai figli perché io voglio bene all’umanità...”. In ogni caso, noi gli auguriamo una pronta ripresa. La sua voce critica, infatti, manca come non mai.